En medio de las situaciones en la farándula colombiana, ‘La casa de los famosos’ de Canal RCN pasó por una impensada complicación que no pasó desapercibida y que fue explicada en la emisión del domingo 25 de enero de 2026.

Marcelo Cezán fue el encargado de referirse al curioso inconveniente que tocó al programa de convivencia entre celebridades, aunque no tuvo que ver con algo que estuviera en manos de la producción del formato.

El presentador del ‘reality’ contó que los seguidores cometieron un error al convertir en foco principal a la etiqueta o ‘hashtag’ en redes sociales a una palabra equivocada para llevar a cabo la conversación sobre las incidencias.

De hecho, Cezán contó que, en lugar de que los usuarios escribieran el nombre correcto del concurso, volvieron en tendencia las palabras ‘La casa de los famososos’, es decir, con las letras adicionales o y s como parte de la falla.

¿Por qué son importantes los hashtags en las redes sociales?

Los ‘hashtags’ representan una herramienta fundamental en el ecosistema digital contemporáneo, actuando como etiquetas metadatos que organizan la vasta cantidad de información generada en plataformas como Instagram, TikTok y X.

Su importancia radica primordialmente en la capacidad de categorizar el contenido, permitiendo que los algoritmos identifiquen de qué trata una publicación y la entreguen de manera precisa a los usuarios interesados.

Al utilizar un término precedido por el símbolo numeral, el contenido deja de ser un mensaje aislado para convertirse en una pieza rastreable dentro de una conversación global.

Esta funcionalidad es esencial para aumentar el alcance orgánico, ya que facilita que personas que no siguen una cuenta específica descubran el material mediante búsquedas o sugerencias automáticas basadas en intereses compartidos.

Desde una perspectiva de marketing digital, los hashtags son vitales para la construcción de marca y el seguimiento de campañas publicitarias en tiempo real. Permiten que las empresas agrupen todas las interacciones de un lanzamiento bajo una sola etiqueta, facilitando la medición del compromiso o ‘engagement’ y el análisis del sentimiento del consumidor.

Además, estas etiquetas funcionan como hipervínculos dinámicos que fomentan la creación de comunidades virtuales. Al hacer clic en un hashtag, el usuario accede a un repositorio vivo de contenido relacionado, lo que promueve la interacción entre desconocidos con afinidades comunes.

En el contexto actual de 2026, donde la saturación de contenido es extrema, el uso estratégico de hashtags específicos ayuda a segmentar la audiencia y a mejorar el posicionamiento en buscadores internos de las aplicaciones.

Para comprender mejor las mejores prácticas y el impacto estadístico de estas etiquetas, se recomienda consultar recursos educativos de alta autoridad en la industria.

¿Cómo votar en ‘La casa de los famosos’ de Colombia?

El proceso para votar en ‘La casa de los famosos’ de Colombia es un mecanismo digital diseñado para que la audiencia decida el destino de los participantes durante las galas de nominación y eliminación.

Para participar, los televidentes deben ingresar al sitio web oficial del programa gestionado por el Canal RCN y la plataforma de streaming ViX. Una vez dentro del portal de votaciones, los usuarios encontrarán las fotografías de los famosos que están en riesgo.

Es importante identificar si la votación del día es positiva, para salvar a un concursante, o negativa, dependiendo de la dinámica establecida por la producción en esa etapa específica del ‘reality’.

Los usuarios registrados de forma gratuita tienen derecho a emitir un solo voto por cada jornada de votación. Sin embargo, aquellos que cuentan con una suscripción activa a ViX Premium disfrutan de un beneficio exclusivo que les permite votar hasta diez veces por día, lo que incrementa significativamente el apoyo hacia su participante favorito.

Este sistema busca incentivar la suscripción a la plataforma mientras garantiza una participación masiva a través de dispositivos móviles y computadoras.

Las votaciones suelen abrirse durante la transmisión en vivo de las galas nocturnas y se cierran poco antes de que los presentadores anuncien los resultados definitivos frente a las cámaras.

Para asegurar que su voto sea contabilizado correctamente, debe acceder exclusivamente a través de los canales autorizados y evitar sitios fraudulentos que prometen resultados alternativos.

