Así como la despedida de Tatiana Gordillo de Noticias Caracol conmovió en vivo, otro episodio se vivió en plena emisión de uno de los programas matutinos en el fin de semana en el país.

Marcelo Cezán sorprendió este sábado 24 de enero de 2026 a la veterana actriz María Eugenia Penagos, que festejó 78 años de vida el pasado 25 de noviembre, para ofrecerle un reconocimiento de cumpleaños. La reacción fue un llanto conmovedor e inevitable en ‘Bravíssimo’, de Citytv, replicado en Instagram.

A pesar de que el momento fue parte de un plan del magacín junto a sus seres queridos, la mujer no contuvo el llanto al ver con asombro los detalles que le dieron frente a las cámaras.

De hecho, el propio Cezán remarcó esas “lágrimas de alegría”, en una reacción que Penagos reconoció como parte de la emoción por recibir un homenaje en un espacio junto al mencionado presentador y su compañera, Mónica Molano.

El también actor Javier Sáenz, hijo de la veterana artista, no solo fue testigo sino también cómplice de la situación, algo que quedó en evidencia después por una publicación en la que allegados a la actriz la grabaron en una toma diferente con ese llanto espontáneo.

Este momento estuvo en el marco de la presentación que esta mujer, ícono de la televisión colombiana, hizo como parte de una labor en la que sigue en medio de su pasión al arte.

¿A qué se dedica ahora María Eugenia Penagos?

La veterana actriz María Eugenia Penagos está en la actualidad en la promoción de Ruta del teatro en Bogotá, que se reactiva en febrero con Distritos Creativos de Teusaquillo y La Candelaria. En este proyecto está junto a su hijo, el también actor Javier Sáenz.

Penagos, una de las figuras más emblemáticas de la televisión y el teatro en Colombia, dedica su vida actual primordialmente a la gestión cultural y a la defensa gremial de los artistas.

Luego de décadas de éxito en las pantallas, su rol más relevante en el presente es la presidencia de la Sociedad Colombiana de Gestión (SCG). Desde esta posición, lidera la protección de los derechos de propiedad intelectual de actores y actrices, asegurando que reciban compensaciones justas por la comunicación pública de sus obras.

Su labor ha sido crucial para la implementación efectiva de leyes que dignifican el oficio actoral en todo el territorio nacional. Además de su faceta administrativa, la actriz continúa vinculada al arte mediante la formación de nuevos talentos.

A través de talleres y conferencias, comparte su vasta experiencia técnica con jóvenes que buscan profesionalizarse en la actuación. A pesar de su enfoque administrativo y formativo, María Eugenia sigue vinculada a las artes mediante la docencia y proyectos selectos. Su legado se mantiene vigente gracias a su constante esfuerzo por profesionalizar el oficio actoral.

¿Quién es María Eugenia Penagos?

María Eugenia Penagos es una de las actrices más respetadas y emblemáticas de la televisión, el cine y el teatro en Colombia, con una trayectoria que supera las seis décadas.

Nacida en Medellín, su carrera comenzó desde muy joven, consolidándose como una figura central en la época dorada de la televisión nacional.

Una de sus actuaciones más recordadas fue en ‘Los pecados de Inés de Hinojosa ‘, donde demostró su gran capacidad para el drama intenso, mientras que estuvo en otros proyectos más recientes como ‘Enfermeras’, ‘Sobreviviendo a Escobar, alias JJ’ y ‘A corazón abierto’, entre otras.

En el género de la comedia y el drama cotidiano, se destacó en producciones como ‘Te quiero Pecas‘, donde sus personajes aportaron un matiz humano y cercano que la conectó profundamente con el público masivo de todas las edades.

Es recordada por su versatilidad y por interpretar personajes que han quedado grabados en la memoria colectiva, especialmente en producciones de gran calado social y dramático.

Su presencia en la pantalla ha sido sinónimo de profesionalismo, elegancia y un compromiso profundo con la interpretación artística, lo que le ha valido múltiples reconocimientos a lo largo de su vida.

