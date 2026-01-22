Este jueves 22 de enero ambos equipos tienen mucho en riesgo, ya que los castigos están en el aire y el riesgo de perder los puede desestabilizar.
El cruce de palabras estará fuerte y los dos eequipos se van a picar.
¿Qué equipo caerá en esta prueba y qué tendrán que hacer después del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo?
Desafío Siglo XXI, EN VIVO
Siga acá lo que pasa en el ‘reality’ de Caracol Televisión:
LO ÚLTIMO