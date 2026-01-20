El encierro en ‘La casa de los famosos 3’ empieza a pasar factura y uno de los participantes más reconocidos por su energía positiva sorprendió al abrir su corazón frente a sus compañeros. Se trata de ‘Campanita’, quien confesó que, pese a estar cumpliendo uno de sus mayores sueños dentro del ‘reality’, atraviesa un momento emocional complejo.
“Estoy feliz, pero me siento abrumado”, dijo ‘Campanita’.
Durante una conversación dentro de la casa, ‘Campanita’ reconoció que vive una contradicción difícil de procesar. Aunque aseguró sentirse agradecido por la oportunidad y tranquilo por el bienestar de su familia, admitió que algo no anda bien en su interior.
“Me siento abrumada, es muy raro, porque estoy feliz, estoy en un programa que he querido, sé que mi familia está bien, no me siento solo y menos con ustedes, es como muy raro”, expresó ante los demás participantes.
Qué le pasó a ‘Campanita’ en ‘La casa de los famosos’
El participante explicó que su actitud de las últimas horas no fue casualidad y que responde a una carga emocional que viene arrastrando. Según dijo, no siempre logra mostrarse como el personaje alegre que el público suele ver.
“Ayer muchísimos se habrán preguntado por qué me sentía así, les quiero contar que obviamente tengo mis días de emociones”, afirmó.
En medio de su reflexión, dejó una frase que marcó el tono de su confesión y evidenció el impacto del encierro: “La gente no sabe lo de uno”.
El momento más delicado llegó cuando ‘Campanita’ admitió que se siente desconectado de sí mismo, algo que incluso ha afectado su forma de relacionarse dentro de la casa.
“No me siento yo, no me siento extrovertido, no me oriento”, confesó.
