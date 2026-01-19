Un momento sencillo, pero cargado de cercanía, se robó la atención de los televidentes del ‘Desafío Siglo XXI’ durante el capítulo 117, emitido este lunes, cuando ‘Rata’ sorprendió al lavarle el cabello a Deisy en la casa Neos.

La escena no pasó desapercibida dentro de la convivencia ni entre quienes siguen el ‘reality’, pues dejó ver una dinámica de confianza y complicidad entre ambos participantes, que desde hace varios capítulos ha despertado curiosidad sobre la naturaleza de su relación, ya confirmada.

Mientras transcurría el momento, Deisy fue quien llevó la batuta: le daba indicaciones claras a Rata sobre cómo hacerlo, y él obedecía sin cuestionar, concentrado en cumplir cada instrucción, lo refuerza la cercanía entre los dos.

Desafío Siglo XXI: Valentina reaccionó al ver la escena en casa Neos

Todos saben que se gustan, que hay una relación ahí … Y todo tomó más relevancia después del incidente en que ‘Rata’ le habó de la peor manera en público a Valentina.

Justamente, la situación fue observada por Valentina, quien no dudó en reaccionar ante lo que estaba viendo. Con tono cómplice, lanzó un comentario que rápidamente se volvió tema de conversación dentro de la casa.

“Si ella no se casa con usted […] ¿qué es esto? ¿Usted cuándo le había el cabello a una novia así?”, dijo Valentina, dejando picante en el aire dentro de la competencia.

Sus palabras causaron risas y miradas cómplices, y avivaron las complicidad entre ‘Rata’ y Deisy.

“Bendecida y afortunada”: los comentarios que no pasaron desapercibidos

Lejos de incomodarse, Valentina continuó con una serie de comentarios que mezclaron humor y halago hacia su compañera. En medio de la charla, se refirió a Deisy como “bendecida y afortunada”, en clara alusión al trato que estaba recibiendo.

Además, no dudó en destacar las cualidades de ‘Rata’ frente a ella: “Usted con ese hombre, acuerpado, adinerado”, comentó, causando más risas entre los presentes.

Para cerrar, lanzó una recomendación directa: “Cuide a ese hombre”, frase que terminó de sellar el episodio como uno de los más comentados del capítulo.

