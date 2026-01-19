Luego de una semana cargada de tensión, estrategias y momentos de alta intensidad emocional, Luisa Cortina se convirtió en la primera eliminada de ‘La casa de los famosos’. La participante obtuvo apenas el 4,56 % de los votos del público, resultado que selló su salida temprana del programa y la dejó fuera de la competencia, pese a su fuerte personalidad y a la visibilidad que tuvo en sus pocos días dentro de la casa.

Durante su paso por el ‘reality’, Luisa integró el equipo Tormenta, grupo que se caracterizó por choques constantes, debates intensos y una convivencia marcada por personalidades dominantes.

Desde el inicio, Cortina se mostró como una mujer frontal, con carácter fuerte y poco dispuesta a guardar silencio frente a situaciones que no le parecían justas. Sin embargo, esa actitud no logró conectar con una parte importante de los televidentes, quienes finalmente decidieron sacarla del juego.

¿Qué dijo Luisa Cortina sobre Sara Uribe?

Tras su eliminación, Luisa Cortina habló en entrevista con Pulzo, donde se refirió a uno de los temas que más comentarios causó durante su participación: su relación con Sara Uribe. Según explicó, ambas se conocían desde antes de ingresar al ‘reality’y habían mantenido comunicación tiempo atrás, por lo que no eran completamente desconocidas.

“Nos conocíamos y teníamos comunicación desde hace un tiempo. El día del lanzamiento la saludé, le pregunté por su hijo y ella me respondió que estaba bien. Me dijo que esto lo hacíamos por ellos”, relató Luisa.

No obstante, aseguró que desde ese primer encuentro dentro de la casa comenzó a percibir una actitud que no le agradó del todo. Según su versión, el tono y la forma de expresarse de Sara le parecieron arrogantes, lo que causó un distanciamiento casi inmediato.

Cortina fue clara al afirmar que no se siente cómoda con dinámicas de superioridad dentro del ‘reality’.

“Al final todos estamos en la misma casa, comemos lo mismo y dormimos en las mismas condiciones. Yo la sentí arrogante y muy sobradita y eso a mí no me gusta. No soy una persona para rendirle pleitesía a nadie”, expresó.

Incluso señaló que percibió que Sara esperaba un trato especial o una actitud más complaciente de su parte, algo que nunca estuvo dispuesta a ofrecer.

Para Luisa, ese choque inicial derivó en lo que ella describe como un “choque energético”, una tensión que se mantuvo latente durante los días que compartieron en la competencia.

“Creo que ella esperaba que yo también le rindiera pleitesía y, como no lo consiguió, se creó ese choque”, explicó, dejando claro que la mala relación no surgió por una discusión puntual, sino por diferencias de carácter y expectativas.

Aunque su paso por ‘La casa de los famosos’ fue breve, Luisa Cortina dejó huella por su sinceridad y por no esconder lo que sentía. Ahora, fuera del ‘reality’, asegura que se va tranquila, fiel a su forma de ser, mientras la competencia continúa y las tensiones dentro de la casa siguen dando de qué hablar.

