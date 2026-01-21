Este miércoles se viene una prueba de contacto y de obstáculos en el ‘Desafío Siglo XXI’, que se acerca a su recta final.

En Neos saben que los chalecos son una amenaza latente si pierden este noche, mientras varios de los súper humanos se ven en difíciles condiciones para seguir.

Esta noche habrá atención médica para uno de ellos.

Desafío Siglo XXI, EN VIVO

Siga acá lo que pasa en el ‘reality’ de Caracol Televisión:

