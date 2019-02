Esas declaraciones de las celebridades de la farándula nacional fueron transmitidas en uno de los capítulos del programa de chismes de Caracol, el pasado fin de semana, y las compartimos a continuación, aunque también se pueden escuchar en un video de Caracol que aparece al final de la nota.

Carlos Vargas

Su historia se remonta a sus épocas de universitario, donde había un maestro que le “encantaba”. “Nunca le entendí la clase, pero yo hacía que entendía”, aseguró el presentador, y luego continuó refiriéndose a la orientación sexual del hombre.

“Una vez me lo encontré y yo decía: ‘Será que él es de mi comunidad [LGBTI] o no es de mi comunidad’, cuando un día me fui a parrandear a un sitio, en esa época, y llego yo a la comunidad, divino mi amor, a la discoteca, y lo veo, y yo: ‘¿Qué le digo, qué hago, qué cuento?’… y se acababa de hacer la nariz, y yo no sabía: ‘¿Ay, te operaste la nariz? Te quedó divina’. Nunca le dije: ‘Me gusta’”, rememoró.

Belky Arizala

La directora de ‘La Agencia’ estuvo flechada por un profesor de contabilidad, pero aseveró que solo se le declaró hasta este fin de semana en el capítulo de ‘La red’, pues en esa época “no imaginaba al profesor con la estudiante de novia” y él nunca le “paró bolas”.

“O sea, él ni se acordará de mí. Profe, quiubo, usted me gustaba antes […] Era un señor así, será que lo veía así como a mi papá, serio, muy enfocado. Ah bueno, en algún momento de la carrera perdí la materia y me tocó habilitar [pero no fue por él]. Perdí la materia porque yo estaba bailando danza folclórica al mismo tiempo y no me alcanzaba el tiempo para hacer los trabajos”, explicó la modelo.

Danny Marín

El cantante hasta compuso una canción en honor a la profe de la que se enamoró en su juventud.

“Se llamaba Aura y fue mi amor platónico. Yo tengo una canción que se llama ‘Amor platónico’ y la escribí pensando en ella, en esa sensación tan bonita del platónico. Aura se debe estar enterando hoy en día que fue mi amor platónico”, narró.

María Eugenia Penagos

La actriz se enamoró de Fernando Sáenz, un profesor de teatro, en 1964. La historia terminó en matrimonio, pero el final es triste, pues él falleció un día cuando pusieron una bomba en el Centro Colombo Americano.

“Me dijo: ‘¿Quieres que seamos novios?’. Era una época en donde a uno primero le preguntaban y después le cogían la mano, antes no. Y yo le dije, con toda timidez, que sí. Después, como a los 15 días, me dijo: ‘Estoy enamorado de ti. ¿Tú qué sientes? Yo no sabía decir nada, eso me movía el piso. Al mes de haberme dicho eso me dijo que si me podía dar un beso, y yo dije que sí [risas]. Ese día también me dijo por qué no nos casamos, y un mes después nos casamos por la iglesia”, recordó.

Mauricio Aristizábal

Al exparticipante de ‘La Agencia’ le gustaba una docente, “porque era un poco más joven, tenía ojos verdes, era hermosa, muy guapa”, pero le daba miedo hasta mirarla, aseguró.

Y agregó: “Alguna vez hubo una ilusión con una profesora, de las cuales son uno de esos amores inocentes, donde uno solo va y mira. Ni siquiera me interesaba la clase [de inglés] que ella me daba. […] Nunca fui capaz de decirle nada fuera de lo normal, porque yo era demasiado tímido, yo era una santa güe%$. Yo llegaba y era: ‘Hola, profe’, y ya, ya; es más, trataba de ni mirarla porque me daba como susto”.

Mary Méndez

La presentadora no se enamoró de un profe de colegio, ni de la universidad. “Imagínense que yo tenía un profesor de ski, yo viajé a Chile, y yo terminé […] Cosa deliciosa”, señaló.

Ella quedó tan encantada con el hombre que hasta en el programa expresó: “Raúl se llamaba ese señor… ¡Si me está viendo, llámame!”.