Así como un astrólogo habló sobre Álvaro Uribe, otro de estos especialistas puso la mirada en un tema que planteó las mejores fechas para cortarse el cabello en la búsqueda de mejores oportunidades de cara al futuro.

El asunto salió a flote en la emisión de ‘Bravíssimo’ de este sábado 20 de diciembre de 2025, cuando el invitado, Ernesto Rodas, se refirió a varios aspectos con miras al remate de año.

Lo llamativo fue la manera en la que llegó esa recomendación, pues se presentó en el remate de la entrevista en la que habló sobre diferentes puntos, por lo que no pasó desapercibido.

A pesar de que Marcelo Cezán le daba cierre a la conversación, Rodas pidió un breve momento adicional para aconsejar que las personas acudan a un corte de cabello el 24 de diciembre de 2025 “para atraer las mejores energías en 2026”.

El momento tomó por sorpresa al presentador del matutino de Citytv, que preguntó un poco más con la intención de entender, por lo que Rodas explicó que hacerse un ajuste, así sea mínimo, sirve para las prosperidad y tener mejores vibraciones.

Incluso, el astrólogo puso otras dos fechas adicionales, el 28 y 29 de diciembre, en los que se puede llevar a cabo este mencionado corte con la idea de que se logren los resultados.

“Puedes ir los tres días o cortar un poquito cada día”, indicó el experto en astrología sobre esta interesante recomendación, que llamó la atención de Cezán.

¿Cuáles son los rituales más comunes para fin de año en Colombia?

En Colombia, es tradicional hacer varios agüeros o rituales para recibir el nuevo año, con la creencia de que pueden atraer buena suerte, prosperidad y felicidad. Entre los más comunes, uno de los más conocidos es el de las doce uvas. Durante las campanadas de la medianoche, las personas deben comer una uva por cada campanada, pidiendo un deseo por cada una, lo que se cree traerá abundancia y buena suerte en los doce meses del año.

Otro agüero popular es el de las maletas. Muchos colombianos caminan alrededor de la casa o incluso por la cuadra con una maleta vacía en la mano a las doce de la noche, con la esperanza de que este ritual les traerá viajes y aventuras en el nuevo año. Además, existe la tradición de vestirse de amarillo, ya que se cree que este color atrae la prosperidad y la abundancia económica.

El agüero de las lentejas también es muy común. Consiste en colocar un poco de lentejas en la mesa o en los bolsillos, con la intención de que el nuevo año llegue lleno de riqueza. Asimismo, muchos colombianos colocan dinero en la mesa o en los zapatos como símbolo de prosperidad económica.

En algunas regiones, existe la costumbre de quemar un muñeco, llamado “Año Viejo”, que representa lo negativo del año que termina. Se cree que este acto ayuda a eliminar lo malo y abrir paso a las buenas energías para el año siguiente. Finalmente, el agüero más divertido es el de dar un beso a las 12 en punto, con la esperanza de que el amor y la felicidad nunca falten.

Estas tradiciones reflejan las creencias y el entusiasmo de los colombianos por comenzar el año con buena fortuna.

¿Quién es Ernesto Rodas, astrólogo?

Ernesto Rodas es un astrólogo reconocido por su trabajo en el ámbito de la astrología y el desarrollo personal. A lo largo de su carrera, ha ganado notoriedad en varios medios de comunicación y en plataformas digitales, donde comparte sus conocimientos sobre los astros y cómo influyen en la vida de las personas.

Se especializa en el uso de las cartas astrales, los horóscopos y la interpretación de los movimientos planetarios para ayudar a sus seguidores a tomar decisiones más informadas.

Además de su faceta como astrólogo, Ernesto Rodas también se ha desempeñado como conferencista y consultor. A través de sus charlas, busca enseñar a las personas a conectar con su energía interna y comprender mejor sus destinos personales según las influencias cósmicas. Es conocido por su estilo cercano y accesible, lo que le ha permitido ganar una gran base de seguidores en diferentes países.

Rodas ha trabajado en diversos medios de comunicación, incluyendo radios y programas de televisión, y también ha escrito libros relacionados con la astrología. Además, es activo en redes sociales, donde comparte consejos astrológicos y reflexiones diarias sobre cómo los movimientos celestes afectan la vida cotidiana.

Su enfoque se aleja de las predicciones generales y busca un entendimiento más profundo de los signos zodiacales y sus interacciones con el universo. Aunque la astrología sigue siendo un tema controversial para muchos, Ernesto Rodas continúa siendo una figura destacada dentro de este campo.

