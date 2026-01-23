Sara Uribe abrió su corazón al hablar de una de las etapas más intensas de su vida sentimental: la relación que sostuvo con Daniel Calderón, hijo de Iván Calderón, fundador de Los Gigantes del Vallenato.

La presentadora reveló que estuvieron juntos durante cinco años y que, tras la ruptura, vivió una de las “tusas” más profundas de su vida, un proceso doloroso que la marcó emocionalmente y del que habló con total sinceridad, recordando el impacto que tuvo ese amor en su historia personal.

Daniel Calderón es uno de los nombres que logró consolidarse en la escena del vallenato colombiano gracias a una combinación de herencia musical, disciplina y evolución artística. Hijo del reconocido productor Iván Calderón, fundador de Los Gigantes del Vallenato, Daniel creció rodeado de música y aprendió desde muy joven los códigos del género.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Calderon (@danielcalderonn)

Esa cercanía le permitió dar sus primeros pasos profesionales dentro de la agrupación creada por su padre, donde rápidamente se convirtió en uno de los artistas más jóvenes del vallenato en ganar reconocimiento nacional.

Más allá de su carrera musical, Daniel Calderón siempre ha procurado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, hubo una relación que captó la atención del público y los medios durante varios años: la que sostuvo con la presentadora y modelo Sara Uribe. Los rumores de romance comenzaron en 2012, cuando ella empezaba a ganar notoriedad tras su participación y posteriormente ganar ‘Protagonistas de novela’.

La relación atravesó diferentes etapas. En 2014, la pareja decidió separarse por un tiempo, pero más adelante se dio una nueva oportunidad que se extendió hasta 2016. Finalmente, ambos optaron por seguir caminos distintos, una decisión que, aunque causó comentarios en el mundo del entretenimiento, se dio en buenos términos.

¿Qué dijo Daniel Calderón de Sara Uribe?

Años después, Daniel Calderón habló abiertamente del tema durante una entrevista en ‘Los Impresentables’, de Los 40. Allí explicó que uno de los factores que influyó en la ruptura fue el nivel de exposición mediática que empezó a rodear a Sara Uribe en ese momento.

“Mi relación con Sara comenzó antes de que ella saltara a la fama. Yo soy muy reservado con mi vida privada y se me complicó estar con alguien que estaba en boca de todo el mundo”, confesó.

El cantante aclaró que no se trataba de celos, sino de la dificultad para adaptarse a las dinámicas del mundo del entretenimiento. “Hay que darle espacio a la otra persona y no vivir cuidando algo todo el tiempo”, añadió, dejando ver una postura madura frente a la situación.

¿Qué dijo Sara Uribe de su exnovio, Daniel Calderón?

Por su parte, Sara Uribe, participante de ‘La casa de los famosos‘, también se ha referido a esa etapa de su vida. En distintas ocasiones, la presentadora —recordada por su paso por ‘Lo sé todo’— aseguró que la relación terminó en buenos términos y que actualmente mantienen una amistad sincera. Incluso, en una reflexión personal, reconoció que fue una relación intensa y determinante en su vida, marcada por aprendizajes profundos y crecimiento emocional.

Hoy, Daniel Calderón continúa enfocado en su música y en su familia, mientras que esa historia amorosa quedó como un capítulo importante, pero cerrado, en la vida de ambos.

