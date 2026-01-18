Se cumplió la primera semana desde que se estrenó la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ y, con esto, se conoció el primer eliminado. En esta ocasión, los famosos en riesgo de eliminación son Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Yuli Ruiz, Luisa Cortina, Tebi Bernal y Renzo Meneses.

¿Quién quedó eliminado en ‘La casa de los famosos 3?

El primer salvado fue Nicolás Arrieta, quien fue sancionado por dormir en una habitación diferente a la que le correspondía. Así fueron anunciados todos hasta que Carlos Giraldo reveló que la primera eliminada de ‘La casa de los famosos 3’ fue Luisa Cortina, con menos del 5 % de los votos del público.

¿Por qué salió Marcela Reyes de ‘La casa de los famosos 3’?

Marcela Reyes decidió pronunciarse a través de un video en el que aseguró que se encuentra bien y que muchas de las versiones difundidas en internet no son ciertas. La DJ fue enfática en señalar que su familia está por encima de cualquier proyecto y pidió a sus seguidores no dejarse llevar por historias falsas. Además, recalcó que su hijo está bien y que su decisión no obedece a las versiones alarmistas que se viralizaron tras su salida del ‘reality’.

Uno de los puntos que más la afectó, según explicó, fue la divulgación de videos privados de las cámaras de seguridad de su casa, los cuales —aclaró— no son recientes y han sido manipulados para generar confusión. Marcela denunció una violación a su privacidad y anunció que tomará acciones legales para protegerse a ella y a su familia. Con un mensaje firme, dejó claro que su carrera y sus proyectos continúan, marcando así el cierre de su paso por La casa de los famosos y el inicio de una nueva etapa fuera del programa.

