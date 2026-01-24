La creadora de contenido Natalia Mejía, hermana del presentador y deportista Tatán Mejía, causó una fuerte polémica tras revelar presuntas irregularidades en el sistema de votaciones de ‘La casa de los famosos’ Colombia, ‘reality’ en el que fue candidata para ingresar.

Sus declaraciones, hechas a través de redes sociales, despertaron inquietud entre los seguidores del programa y reavivaron el debate sobre la transparencia en este tipo de competencias televisivas.

Según relató Natalia Mejía, su primer acercamiento a estas supuestas prácticas ocurrió mientras participaba en una entrevista en el Canal RCN. Allí, aseguró haber escuchado a otras aspirantes comentar que les ofrecieron “asegurar” su ingreso al ‘reality’ a cambio de altas sumas de dinero.

“Una dijo que le pidieron siete millones, otra que catorce. Yo no entendía nada, nunca había escuchado eso”, contó la ‘influencer’, quien afirmó que en ese momento oyó por primera vez sobre el uso de bots para manipular las votaciones.

La situación, lejos de quedarse en rumores, tomó un giro más serio cuando —según su versión— ella misma recibió mensajes tras salir del canal. En estos, supuestos intermediarios le ofrecían apoyo mediante grupos organizados de votantes y, posteriormente, una propuesta directa: pagar diez millones de pesos de forma inmediata y otros diez millones una vez asegurada la victoria. Natalia fue enfática en señalar que rechazó cualquier tipo de participación en esas prácticas irregulares.

En medio de la controversia, la creadora de contenido también quiso aclarar que, desde su perspectiva, la producción del ‘reality’ no tendría interés en permitir fraudes.

Por el contrario, afirmó que el canal estaría bloqueando constantemente este tipo de maniobras, ya que su objetivo es que las votaciones provengan de público real. “El canal todo el tiempo está bloqueando esas cosas. Los que quedan mal son los que hacen trampa”, expresó.

Finalmente, Natalia Mejía aseguró que estas presuntas redes de fraude operarían con un alto nivel de sofisticación. Según la información que le suministraron, no se trataría de unos pocos perfiles falsos, sino de verdaderas “bodegas” con miles de dispositivos y cuentas que aparentan ser reales, incluso con datos y correos electrónicos válidos.

“Me dijeron que tenían hasta 18 mil celulares con cuentas que, en el papel, parecen totalmente reales”, explicó, agregando que muchas de estas operaciones ni siquiera estarían ubicadas en Colombia, lo que dificultaría aún más su detección.

Las declaraciones de Natalia Mejía han causado reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios piden investigaciones más profundas, otros defienden la transparencia del formato.

Lo cierto es que sus palabras volvieron a poner bajo la lupa los sistemas de votación en realities de alta audiencia y la necesidad de mayores controles para garantizar la confianza del público.

