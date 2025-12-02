‘Vecinos’, la exitosa serie colombiana protagonizada por Robinson Díaz y Flora Martínez, regresa a la pantalla de Caracol Televisión este miércoles 3 de diciembre, después de ‘La influencer’.

El canal revive así una de las producciones más queridas por el público, conocida por su humor, sus personajes entrañables y su retrato de las relaciones entre vecinos en medio de situaciones tan absurdas como cotidianas. Y el regreso a la televisión de actores como: Robinson Díaz, Sara Corrales, Flora Martínez, entre otros.

¿De qué se trata ‘Vecinos’?

La historia gira en torno a Óscar Leal, un humilde y extrovertido taxista que vive preocupado por el bienestar de los demás. Alegre, servicial y amante de la rumba, Óscar se caracteriza por su gran corazón, pero también por la facilidad con la que se mete en problemas.

La suerte sorprende a Óscar cuando gana la lotería y decide mudarse al exclusivo edificio Fontainebleau, ubicado en una de las zonas más privilegiadas de Bogotá. Allí conoce a su nueva vecina, Tatiana Gómez, una mujer elegante, inteligente y organizada que trabaja como gerente comercial y administra el edificio donde ambos vivirán.

Tatiana, además, es la novia de Rodolfo Castañeda, sin imaginar el tormentoso lío amoroso que se teje a su alrededor.

A pesar de su nueva fortuna, Óscar no renuncia a su oficio de taxista y se convierte en el conductor habitual de Tatiana. Con el tiempo, empieza a enamorarse profundamente de ella. Aunque Tatiana aprecia su nobleza, no le corresponde de la manera que él espera, principalmente por las marcadas diferencias sociales que existen entre ambos.

¿Cuándo empieza ‘Vecinos’ en las noches de Caracol Televisión?

Según la parrilla oficial de Caracol Televisión, ‘La reina del flow’ 2 emitirá su capítulo final este martes 2 de diciembre en su horario habitual (10:30 p.m. a 11:30 p.m.). Será el miércoles 3 de diciembre cuando los televidentes podrán disfrutar del esperado regreso de esta serie en esa misma franja nocturna.

¿Cuál es el elenco de actores de ‘Vecinos’, de Caracol Televisión?

El elenco, una de las series más queridas del canal, reúne a talentosos actores que dieron vida a personajes inolvidables en la memoria colombiana. La producción conquistó al público gracias a sus carismáticos protagonistas y secundarios. Estos son los actores que hicieron de la serie un éxito nacional.

Óscar Leal – Robinson Díaz.

Tatiana Gómez – Flora Martínez.

Rodolfo Castañeda – Luis Mesa.

Henry Jonás – Fernando Solórzano.

Jéssica Antonieta Morales Sara Corrales.

Ruca del Socorro Leal – María Margarita Giraldo.

Sandra Patricia ‘Patico’ Rodríguez – Alexandra Restrepo.

Natalia Camacho ‘Tata’ – Isabella Córdoba.

Isabella Córdoba. Clara Inés ‘Clarita’ de Vélez – Patricia Polanco.

– Patricia Polanco. Alfonso ‘Poncho’ María Krauss – Christian Tappan.

