La actriz samaria Taliana Vargas regresa a las noches del canal RCN con una de las producciones que marcó la televisión colombiana: ‘Chepe Fortuna’, emitida originalmente en 2010 y recordada por su mezcla de humor, romance y el encanto caribeño que conquistó al país.

La telenovela vuelve a la pantalla chica como un homenaje a la televisión tradicional y a una historia que, más de una década después, sigue presente en la memoria de los colombianos.

El regreso de esta producción costeña revive el personaje de ‘Niña’ Cabrales, interpretado por Taliana Vargas, una joven perteneciente a una familia adinerada cuya vida da un giro inesperado cuando cruza su destino con ‘Chepe’, el pescador humilde y soñador, interpretado por Javier Jattin.

@canalrcn Niña Cabrales descubre la impactante realidad de El Tiburón 😯🦈 y se da cuenta de que hay mucho por hacer para mejorar las condiciones de los habitantes del barrio. #ChepeFortuna ☀️🏝️ ♬ sonido original – CanalRCN

La química entre los dos protagonistas fue una de las claves del éxito de la novela, que logró altos niveles de audiencia en su primera emisión y que ahora busca conquistar a nuevas generaciones.

¿Cuál es el elenco de ‘Chepe Fortuna’?

La producción contó con un elenco de lujo que reunió a figuras reconocidas de la televisión nacional. Entre los protagonistas estuvieron Javier Jattin y Taliana Vargas, acompañados de actores antagónicos como Pedro Palacio, Kristina Lilley, Susana Rojas, Luigi Aycardi, Gerardo Calero y la fallecida actriz Margalida Castro.

La producción también reunió a talentos destacados como Consuelo Luzardo, Judy Henríquez y Carlos Muñoz, a quienes se sumaron Rodrigo Candamil, Lorna Cepeda, Mabel Moreno —quien más adelante fue reemplazada por Catalina Londoño—, Adriana Ricardo y Paula Castaño. Este reparto diverso y sólido permitió que la novela conectara con públicos de todas las edades.

La historia gira en torno a ‘Chepe’ Fortuna, un joven pescador de la costa Caribe que sueña con convertirse en alcalde del barrio ‘El Tiburón’ para mejorar las condiciones de su comunidad.

A pesar de su origen humilde, ‘Chepe’ es valiente, carismático y profundamente comprometido con su gente. Su vida cambia cuando, sin conocerse aún, él y Niña Cabrales comienzan a soñarse mutuamente, como si el destino insistiera en unirlos.

La trama principal explora el amor entre ‘Chepe’ y ‘Niña’, dos personas que provienen de mundos completamente distintos, pero cuyas vidas terminan entrelazándose a pesar de las barreras sociales y los prejuicios de la familia Cabrales.

Uno de los principales obstáculos es la familia Conrado, quienes buscan destruir el barrio El Tiburón para construir un puerto, poniendo en riesgo los sueños y la estabilidad de sus habitantes. Entre humor, conflictos sociales y un romance inesperado, la novela se convirtió en una de las historias más queridas del país.

¿Cuándo y en qué horario regresa ‘Chepe Fortuna’ a la TV?

RCN confirmó que una de sus producciones más exitosas regresa oficialmente a la televisión colombiana. ‘Chepe Fortuna’ se emitirá desde este primero de diciembre, a partir de las 8:00 p. m., en la franja estelar del canal.

Esta repetición permitirá que el público reviva una historia que marcó un hito en la ficción nacional y que destacó por su autenticidad y su representación del Caribe colombiano.

La novela fue dirigida por Mario Ribero y escrita por Miguel Ángel Baquero. Además, se grabó en escenarios naturales de la región Caribe como Santa Marta, Taganga y Ciénaga, locaciones que no solo embellecieron la producción, sino que aportaron un toque de realismo a la vida de Chepe Fortuna y su comunidad.

