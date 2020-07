A propósito de que el canal está volviendo a emitir la producción los sábados, el periodista quiso saber por qué se dio este cambio, pues se rumoró que Mabel “estaba deprimida”, pero no se supo a ciencia cierta qué pasó.

“Fue una depresión. No estaba pasando nada puntual”, confesó la artista, y agregó que la muerte de Lina Marulanda, en 2010, la hizo reflexionar sobre su vida: “Voy a ver qué me pasa internamente y voy a parar”.

Moreno también le aclaró a ‘Diva’ que nunca usó ningún tipo de medicamento psiquiátrico ni se aisló, porque no cree en ese tipo de procesos, de lo que sí está segura es en que la respuesta está en la sanación interna de cada quien.

“La vida que había escogido en ese instante no era la que mi alma ansiaba. Me casé, no fue un matrimonio malo, pero sentía que me faltaba vivir, viajar, hacer, deshacer”, comentó la actriz, y agregó que a su exesposo no le gustaba que ella “fuera actriz”.