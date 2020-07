green

Por lo anterior, Ariel Osorio, también presentador del informativo de entretenimiento, quiso saber qué opinaba su compañera de set de las declaraciones del exparticipante, quien recordó la agresión física que vivió durante las grabaciones del ‘reality’ de RCN, en 2012.

Elianis se mostró evidentemente incómoda por la presión ejercida por Osorio, a quien le dijo en más de una oportunidad que no quería tocar el tema; incluso, comentó que habló con la directora sobre no pronunciarse, pues ha trabajado mucho para dejar este incidente en el pasado.

Además de decir con notoria frustración que desconocía que las declaraciones de Óscar estaban en el libreto del programa, Garrido aseguró que pasaron cosas en el ‘reality’ que no salieron al aire, como que su agresión no fue la primera y que hubo varias provocaciones.

Mientras la tensión subía en el set y Osorio insistía en saber su versión de los hechos, la actriz pidió respeto hacia su posición, pues ha hecho todo para cuidarse y cuidar a los suyos, y que su “vida privada no hace parte de este ‘show’ (‘Lo sé todo’)”.

“No me parece chévere que me encueres (expongas)”, le dijo Elianis Garrido a su compañero, quien negó estar haciéndolo, pero ella aseguró estar sintiéndose así; y él se escudó en su labor periodística para querer conocer su versión de los hechos:

“Siempre le damos aire de un lado y de otro. […] Para mí personalmente es complicado, pero tengo que preguntarte porque tú eres la contraparte, así hayan pasado ocho años; porque se ha manifestado otra vez este señor”.

Elianis aseguró entender su labor y añadió que, como lo dijo Óscar, todo su problema “ya quedó en el pasado, está perdonado”, pero Ariel quiso conocer si estaría dispuesta a hablar con su su excompañero.

“Sin problema alguno, nosotros lo hablamos después del programa. Lo que yo no quiero hablar es de los detalles, ni de ese día, ni de lo que pasó en el programa porque, en últimas, terminaría siendo un puñal para muchos”, agregó la presentadora, y su colega contrapreguntó: “¿Por qué te afecta tanto si ya está superado eso?”.

Al notar la evidente tensión, tuvo que interceder Alejandra Serje, también conductora de ‘Lo sé todo’, quien pidió respeto hacia la posición de su compañera, y aseguró no estar de acuerdo con que Osorio estuviese “acosándola y presionándola”.

“No estoy presionando nada, simplemente en la conversación que estamos teniendo se dan las contrapreguntas, no entiendo por qué se molesta“, respondió el presentador, y Garrido aseguró que, desde un inicio, ella había dicho que no quería hablar del tema.

“Si yo trajera a Óscar Naranjo podríamos hacer un programa ‘face to face’ (cara a cara)?”, cuestionó Ariel a Elianis, quien inmediatamente despejó la duda:

“Podrías hacerlo, claro que sí, yo no tengo ningún problema; así como yo también podría invitar a tu expareja aquí al set y tu deberías entonces aceptar la situación, porque he respetado tu vida privada”.

Luego del acalorado intercambio, en el que se evidenció la incomodidad de parte y parte, el conductor recordó que él no se hizo famoso por ningún escándalo, pidió disculpas a los televidentes, y la también bailarina decidió abandonar el set.

Aquí, la discusión: