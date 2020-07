green

Analía Michelengeli invitó a su programa al exparticipante de ‘Protagonistas de Novela’, quien comentó que ya perdonó a Elianis por el incidente ocurrido en el programa y que incluso tuvieron la oportunidad de hablar cuando salieron.

Óscar, que fue agredido por Garrido en 2012 durante la grabación del ‘reality’ de RCN, también dijo que, aunque fue un momento difícil, él le había pedido perdón a ella, situación que esta última negó este 15 de julio, estando en vivo.

Al ver las declaraciones de Naranjo, la también actriz se mostró evidentemente incómoda en el informativo; incluso, aseguró que no se iba a referir al tema, pues pasó hace 8 años y ha trabajado muy duro en su carrera para dejar de lado este penoso incidente en el pasado.

Ante sus palabras, Ariel Osorio, también presentador del informativo de Canal 1, intentó ahondar más en el tema, pero Elianis le respondió con evidente enojo:

“Para que no te extiendas, porque eres mi compañero, y también el cariño a que le tengo a mi directora. Yo no sé si alguna vez les hemos contado que nosotros literalmente nos enteramos del libreto media hora antes de salir al set, y así como me entero de otras cosas me hubiera gustado enterarme que la nota estaba incluida“.

La también bailarina aseguró que quienes la conocen saben cómo es su posición frente al tema y que dentro de la casa pasaron cosas que nunca salieron al aire, antes que a ella, debieron expulsar a otros compañeros.

“No quiero hablar de los detalles, ni de ese día, ni de lo que pasó en el programa. […] Hay dos respuestas: si o no, yo dije no, entonces no entiendo por qué continuar“.

Aquí, la grabación: