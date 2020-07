green

“¿Cómo hiciste para mejorar tu tic del ojo? Tengo un problema similar”, le dijo el seguidor a la también actriz, quien aseguró que es un un interrogatorio frecuente entre sus fanáticos y ella lo ha evadido en varias oportunidades.

“Así ustedes no lo crean para mí fue motivo de muchas lágrimas, de mucha tristeza y de mucha burla. Yo no he tenido un solo tic, he tenido varios tics, porque yo paciente diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo, que son los llamados TOC”, explicó Elianis.

Además, aseguró que durante varios años estuvo bajo observación psiquiátrica, recibió guías y terapias. En su caso, el tic lo desarrolló por un problema severo de sueño, que la llevó a tomar pastillas para dormir durante 6 años.

Pese a que abandonó el tratamiento al entrar a ‘Protagonistas de Novela’, pues allí no tuvo acceso a sus medicamentos, cuando salió buscó ayuda profesional, la cual recomendó para quienes puedan tener el mismo problema, puesto que en muchos casos podría llevar a la persona al suicidio.

“A veces, cuando no duermo, el tic vuelve”, aclaró Garrido, quien también confesó que pide permiso en ‘Lo sé todo’ para poder descansar y recuperarse. Aunque el problema no se ha ido del todo, la actriz dijo que lo controló encontrando su paz mental y durmiendo bien.

Actualmente, la presentadora no toma ningún medicamento para tratar su tic, solo bebe aguas aromáticas, pues le gustan y le ayudan.

“Los tics son muy complicados y cuando se burlan es porque la ignorancia puede más que otras cosas. No se lo deseo a nadie”, concluyó la bailarina, que hace algunos días mostró la humilde casa en la que vivía hace 20 años.

