Tener siempre presente de dónde venimos, los pasos que hemos dado, para no perdernos, para no quedarnos en la tristeza cuando algo no salga como esperamos 🙏🏻 ser SIEMPRE agradecidos porque todo lo que hemos vivido nos ha forjado, HOY es el día que soñábamos ayer. aprovechémoslo. Valorémoslo. Muchos no llegaron al hoy. Los que aún continuamos, demos gracias , y sigamos esforzándonos por mejorar y ayudar a quienes amamos. (Y a los que se pueda!) #tbt la despeinada de la foto soy yo, la bb es mi hermanita @yolainis_1506 , (que ya tiene su propia bb 😍) yo le estaba dando su desayuno. El guapote con la pinta de domingo 🤣es mi tío Mañe a quien quiero con todo mi corazón , y hasta el sol de hoy es un hombre trabajador y valiente al que admiro. Es mulero, (maneja una mula , un camión de carga ) como varios de mis tíos y familiares , y ser testigo de su trabajo me ha enseñado mucho. Me encontré esta foto y me dio mucha nostalgia. Esa casita era nuestra casa en el Barrio El Ferry hace más de 20 años. No teníamos ventanas , ni Tv en esa época, pero si una familia numerosa que se ama y se cuida mucho entre sí 💙 Jajajaja y no faltaba la penca’ e sábila que colgaba mi abuela ,detrás de la puerta pa atrapar las energías negativas 🤣