Luego de comentar este problema médico y referirse específicamente al tic que aún tiene en uno de sus ojos, la también presentadora aseguró que cuando entró al programa enfrentaba este trastorno, para el que necesitaba tratamiento.

Por lo anterior, al ingresar a la casa Elianis estudio presentó las fórmulas de sus medicinas firmadas por sus dos médicos, pero no fueron tenidas en cuenta por la producción de ‘Protagonistas‘.

“A mí no me dejaron entrar las medicinas, no solo no me dejaron entrar las medicinas, sino que después se hicieron los locos para permitir el ingreso de mis medicinas, a pesar de que yo era paciente (de TOC)”, explicó la actriz en el Instagram Live.

Además, Garrido aseguró que adentro ninguno de los participantes sabía si era de día o de noche, a veces solo los dejaban dormir 3 horas y los despertaban a clases, lo que afectaba su sueño y, a la vez, su trastorno.

Lo anterior, sin contar con que las burlas de sus compañeros sobre su tic eran escuchadas por ella, puesto que las paredes del lugar eran muy delgadas. Aunque este material no salía al aire, la afectación que producía en la actriz era evidente.

“Dentro de las discusiones que se formaban en la casa, la mayoría de mis compañeros siempre me sacaba en cara el tic, como si eso fuera un pecado o como si fuera un defecto, eso es una condición”, añadió la conductora de ‘Lo sé todo’.

No tener las pastillas y las gotas que le formularon los especialistas la desestabilizaron mucho, esto, sin contar con que no dormía bien y tampoco se alimentaba de forma adecuada. Cuando salió, buscó ayuda profesional.

