View this post on Instagram

Bloodshot será nuestra primer película en el Autocinema en el Centro de eventos de la Autopista Norte 🎥🎬⚡ MUY PRONTO MÁS INFORMACIÓN. . . . #elautocinemacol #autocine #autocinebogota #bogota #cundinamarca #chia #cine #planfamilia #volviendoalcine #autocinemas #elautocinema #cine #cinema #cajica #peliculas #familia #cineenfamilia #cinefilos #cinematic #cinephile #cinemania #cinemas #cinefilo #cines #pelicula #movie #movies #peliculasrecomendadas #planfamiliar #cinesobreruedas