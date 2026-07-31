Por: Portal Bogotá

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Con el objetivo de potenciar el desarrollo de la comunicación local en Bogotá, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) ha anunciado la realización de un importante foro denominado Foro Distrital de Comunicación Comunitaria: Inteligencia Artificial, Sostenibilidad y Política Pública de Medios Comunitarios 2026. El evento se llevará a cabo el sábado 1 de agosto en el Auditorio A del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), ubicado en la calle 63 # 59A - 06, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. Según el IDPAC, este encuentro pretende fortalecer las capacidades tecnológicas, organizativas y financieras de las redes de comunicación barrial, consolidando un espacio de conocimiento colectivo, apropiación digital y cocreación institucional.

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La agenda del foro abarca los principales retos que enfrenta el sector a través de dos paneles temáticos y una mesa técnica participativa. En primer lugar, habrá una discusión centrada en cómo los medios comunitarios pueden abordar los desafíos de la inteligencia artificial (IA), enfocándose en el uso ético y efectivo de herramientas generativas. El objetivo es optimizar la producción de contenidos, potenciar la labor periodística y combatir la desinformación en las comunidades.

El segundo panel girará en torno a la monetización, mercadeo y sostenibilidad en la era digital, abordando modelos de negocio, posibilidades de comercialización conjunta y mecanismos de financiación para la televisión comunitaria, radio local, prensa y proveedores alternativos de servicios de internet (ISP). Finalmente, en la mesa técnica, IDPAC junto a comunicadores comunitarios sistematizarán en tiempo real las propuestas que permitan actualizar la normativa distrital y promover la democratización de la pauta pública.

Voceros del IDPAC subrayaron el propósito inclusivo del foro, recalcando que las iniciativas están pensadas especialmente para aquellos medios ubicados en estratos 1 y 2, con el propósito de reducir brechas económicas y consolidar la independencia y sostenibilidad del sector. Cinco expertos reconocidos liderarán las reflexiones: Mauricio Jaramillo (Impacto TIC, especialista en IA y desinformación), Ricardo Galán (consultor y periodista), Angélica Vizcaíno (abogada y economista), Lorena Angarita (presidenta de Red Intercable TV Colombia) y Juan Guillermo Cano Vargas (fundador de ASOREDES y vocero nacional de radio comunitaria).

La entrada es libre hasta completar el aforo y está dirigida a todos los interesados en la transformación digital y la sostenibilidad de los medios comunitarios en la ciudad.

¿Cuáles son los temas clave del Foro Distrital de Comunicación Comunitaria 2026 en Bogotá?

El evento organizado por el IDPAC incluye el análisis del impacto de la inteligencia artificial en los medios comunitarios, estrategias para monetización y sostenibilidad en la era digital, y una mesa técnica para aportar propuestas a la política pública de los medios. El foro está enfocado tanto en el desarrollo tecnológico como en fortalecer el tejido organizativo y normativo del sector.

¿Qué significa ISP y por qué es relevante en los medios comunitarios?

ISP corresponde a la sigla en inglés de Proveedor de Servicios de Internet (‘Internet Service Provider’). Su importancia en el foro radica en que los ISP alternativos forman parte de los modelos de negocio y sostenibilidad abordados, ya que ofrecen conectividad a las comunidades y son actores clave en el acceso y creación de contenidos digitales locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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