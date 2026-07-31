Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) ha anunciado la realización del Foro Distrital de Comunicación Comunitaria: Inteligencia Artificial, Sostenibilidad y Política Pública de Medios Comunitarios 2026, un encuentro que busca fortalecer las capacidades de la red local de comunicación en Bogotá. Esta jornada, programada para el sábado 1 de agosto en el Auditorio A del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), ofrecerá desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. un espacio estratégico dedicado a la transferencia de conocimientos, apropiación digital y cocreación institucional. La entrada será libre hasta completar el aforo.

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El evento ha sido diseñado para enfrentar los desafíos actuales del sector comunitario de comunicación, agrupando expertos y actores relevantes en diversos paneles especializados. Según información divulgada por el IDPAC, los asistentes podrán participar en dos paneles principales y una mesa técnica de codiseño. El primer panel, enfocado en el papel de los medios comunitarios frente a la inteligencia artificial (IA), explorará el uso ético de herramientas generativas para optimizar contenidos y combatir la desinformación a nivel barrial. El segundo panel tratará sobre la sostenibilidad y mercadeo en la era digital, compartiendo modelos de negocio y estrategias de financiación dirigidas tanto a la televisión comunitaria como a la radio local, prensa e internet.

Además, la mesa técnica denominada ‘Política Pública’ permitirá la sistematización en tiempo real de propuestas para actualizar la normativa distrital e impulsar la democratización de la pauta pública. Desde el IDPAC se ha destacado la importancia de este foro como una oportunidad para integrar tecnologías emergentes, aportar herramientas reales de emprendimiento y trabajar especialmente con medios de estratos 1 y 2, cerrando así brechas económicas y apuntalando la independencia sectorial.

El foro contará con la participación de reconocidos referentes del sector, como Mauricio Jaramillo (director de Impacto TIC y consultor en transformación digital), Ricardo Galán (periodista y exvocero presidencial), Angélica Vizcaíno (abogada y decana universitaria), Lorena Angarita (presidenta de Red Intercable TV Colombia) y Juan Guillermo Cano Vargas (fundador de ASOREDES y vocero de la Mesa Nacional de Radio Comunitaria).

Este foro reafirma el interés institucional en potenciar los procesos organizativos y tecnológicos de la comunicación comunitaria en la capital, apostando por un sector más fuerte, sostenible e inclusivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales temas que abordará el Foro Distrital de Comunicación Comunitaria en Bogotá?

El foro tratará asuntos clave para el sector como el uso ético y eficiente de la inteligencia artificial por parte de medios comunitarios, estrategias de mercadeo y sostenibilidad en la era digital y la actualización de la política pública para democratizar la pauta y fortalecer el ecosistema local de comunicación, de acuerdo con datos del IDPAC.

¿Quiénes serán los expertos y líderes invitados al Foro de Comunicación Comunitaria 2026 en Bogotá?

Entre los panelistas destacados figuran Mauricio Jaramillo, Ricardo Galán, Angélica Vizcaíno, Lorena Angarita y Juan Guillermo Cano Vargas, todos reconocidos por su amplia trayectoria en comunicación, transformación digital, derecho y asociatividad en medios alternativos, según el IDPAC.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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