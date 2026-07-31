Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una de las citas más representativas del mundo mineral, con la realización de la feria internacional Belleza Mineral. Esta iniciativa, promovida por la Alcaldía Local de La Candelaria, se enmarca dentro del proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y busca ofrecer un espacio de encuentro cultural, aprendizaje y entretenimiento para todos los ciudadanos. De acuerdo con la información oficial, el evento se llevará a cabo del 3 al 6 de agosto, entre las 9:00 a. m. y las 7:00 p. m., en la Plaza de los Talentos, ubicada en la Carrera 5 # 12C – 40, pleno Centro Histórico de Bogotá.

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Durante cuatro días, la feria pondrá al alcance de los visitantes una muestra diversa de minerales, geodas, drusas, fósiles y esmeraldas colombianas certificadas. Los asistentes podrán explorar la riqueza del universo mineral no solo desde su aspecto físico, sino también a través de una agenda académica y artística. El evento contará con charlas especializadas sobre gemología —la ciencia que estudia las gemas y piedras preciosas— y sobre el mundo de las esmeraldas, uno de los minerales más emblemáticos de Colombia. Habrá también demostraciones en vivo del proceso de talla de gemas; es decir, la transformación de piedras en joyas a partir de métodos y técnicas especializadas. La feria reunirá una destacada colección mineralógica con la participación de representantes de siete países invitados, lo cual fortalece el carácter internacional de la muestra.

En palabras de la alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, la invitación está abierta a familias, grupos de amigos y visitantes en general para que "descubran, aprendan y disfruten del fascinante universo mineral". Esta propuesta refuerza el compromiso de la Alcaldía Local de La Candelaria de crear espacios que promuevan el patrimonio, el turismo y el acceso de la comunidad a experiencias culturales y educativas en el corazón de Bogotá.

La entrada al evento será libre, permitiendo el acceso a estudiantes, aficionados y expertos atraídos por la riqueza mineralógica y la agenda cultural. Este evento se presenta como una oportunidad única para quienes deseen vivir una experiencia distinta, al tiempo que se fomenta la apropiación de saberes y tradiciones relacionadas con los minerales y su importancia en la identidad de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se realiza la feria internacional Belleza Mineral en Bogotá?

La feria internacional Belleza Mineral se llevará a cabo del 3 al 6 de agosto, entre las 9:00 a. m. y las 7:00 p. m., en la Plaza de los Talentos de la Alcaldía Local de La Candelaria, en la Carrera 5 # 12C – 40, en el Centro Histórico de Bogotá. La entrada será gratuita para todos los asistentes.

¿Qué actividades y exposiciones ofrece la feria Belleza Mineral en La Candelaria?

La programación incluye charlas especializadas sobre gemología y esmeraldas, demostraciones en vivo del proceso de talla de gemas, una importante colección mineralógica con representantes de siete países, muestras de geodas, drusas, fósiles y esmeraldas colombianas certificadas, además de presentaciones artísticas y culturales para enriquecer la experiencia de los visitantes.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).