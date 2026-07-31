Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar sus 488 años con una agenda cultural diversa y vibrante que abarca conciertos, teatro, talleres, exposiciones y encuentros al aire libre. Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), entre el 1 y el 14 de agosto de 2026, la ciudad será escenario de actividades pensadas para toda la familia, con opciones gratuitas y otras con boletería. El objetivo es invitar a la ciudadanía a “vivir la riqueza artística y comunitaria que ofrece la capital”, como destaca la información oficial.

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Dentro de la programación, el Festival de Verano 2026 ofrece el Conciertazo de Verano, un evento gratuito en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar que reúne artistas como Calibre 50 y Proyecto A, garantizando entretenimiento para gustos variados. En el ámbito sinfónico, la Filarmónica de Bogotá presenta el estreno en Colombia de Atmospheres de György Sándor Ligeti y un concierto con obras de Carl Maria von Weber y Piotr Ilich Chaikovski, acercando al público tanto a la música moderna como al repertorio clásico bajo la dirección de reconocidas figuras como Enluis Montes Olivar.

La inclusión de prácticas pedagógicas y sociales también destaca. BibloRed lanza 11 Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) innovadores, espacios públicos con Wi-Fi y paneles solares para incentivar la lectura y el acceso a la información. El Centro Felicidad Chapinero ofrece desde talleres de lengua de señas colombiana hasta experiencias de clown para niños, promoviendo espacios inclusivos de aprendizaje y arte.

En el plano de la identidad y memoria, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) dedica actividades al reconocimiento del pueblo raizal y lidera exposiciones como la VIII Bienal de Artes Plásticas y Visuales. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) fortalece el vínculo con la historia urbana a través del ciclo “Arquitecturas del Patrimonio” en el Centro de Documentación.

El cine, la ciencia y la reflexión digital no se quedan atrás: Maloka presenta cine de ciencia ficción y talleres sobre deepfakes —imágenes sintéticas creadas con inteligencia artificial que pueden afectar la integridad digital—, mientras que “Texturas de ciudad” explora la lectura sensorial en la primera infancia. La oferta cultural se complementa con ferias, activismo social, propuestas artísticas de la Alianza Francesa y espacios como “El Centro Vive”, que celebran la recuperación urbana y comunitaria de barrios emblemáticos.

Todo este abanico de eventos reflejan una Bogotá que conmemora su aniversario celebrando la diversidad cultural, la innovación educativa y la participación ciudadana.

¿Cuáles son los eventos imperdibles para celebrar el aniversario 488 de Bogotá en 2026?

Entre el 1 y el 14 de agosto de 2026, Bogotá ofrece eventos destacados como el Conciertazo de Verano en el Parque Simón Bolívar, el estreno de Atmospheres por la Filarmónica de Bogotá, talleres de lengua de señas, cine al aire libre, exposiciones artísticas y actividades como “El Centro Vive”, abarcando música, teatro, literatura, ciencia y patrimonio para todo tipo de públicos, de acuerdo con la SDCRD y otras entidades culturales de la ciudad.

¿Qué es un deepfake y por qué es relevante en los talleres de Maloka en Bogotá?

Un deepfake es una imagen o video sintético creado mediante inteligencia artificial, capaz de manipular rostros o voces y dar apariencia de autenticidad a situaciones que no ocurrieron. Según la programación de Maloka, este tipo de tecnología es relevante porque puede convertirse en una forma de violencia digital, especialmente contra mujeres y niñas, por lo que los talleres promueven el análisis crítico y estrategias de cuidado sobre ética y consentimiento digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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