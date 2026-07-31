Por: El Espectador

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Un episodio ocurrido en la localidad de Puente Aranda evidencia la compleja realidad de la reincidencia delictiva y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para quienes se encuentran bajo detención domiciliaria. Según información proporcionada por la Policía, un hombre que cumplía su condena en casa, identificado mediante el uso de un brazalete electrónico emitido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), fue capturado tras ser señalado de participar en el hurto de un vehículo. El hecho tuvo lugar en medio de labores de vigilancia y control adelantadas por la Policía, que permitió la recuperación del automotor y la aprehensión de uno de los posibles involucrados, gracias a la reacción de una patrulla con apoyo de la comunidad.

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En el momento de su captura, los agentes verificaron la identidad del sospechoso y constataron que portaba el dispositivo electrónico que lo ubicaba y evidenciaba su condición de beneficiario de detención domiciliaria. De acuerdo con el reporte oficial, el permiso le había sido otorgado hacía seis meses, luego de pasar un periodo privado de la libertad en un establecimiento penitenciario del departamento del Meta. Los delitos previos por los que había sido condenado fueron violencia contra servidor público y hurto calificado y agravado.

Una vez se determinó su participación en el nuevo hecho delictivo, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá la investigación y el respectivo proceso judicial por el hurto de vehículo. Por el momento, las autoridades no han ofrecido información específica sobre el modo en que ocurrió el robo ni sobre la posible implicación de otras personas. Esta omisión podría responder a la etapa inicial de la investigación y la necesidad de proteger la confidencialidad sobre el procedimiento.

Finalmente, la Policía aprovechó para reiterar el llamado a la ciudadanía a que denuncie cualquier acción ilícita o que altere la tranquilidad a través de la línea de emergencias 123. La colaboración entre comunidad y autoridades, como quedó registrado en este caso, sigue siendo fundamental para combatir la delincuencia y garantizar la convivencia en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué una persona puede cumplir detención domiciliaria con brazalete electrónico del INPEC?

Una persona puede recibir detención domiciliaria y portar un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, como medida sustitutiva a la privación de la libertad en cárceles, dependiendo de los delitos cometidos y el avance del proceso judicial. En el caso mencionado, el beneficio se otorgó después de haber estado recluido por violencia contra servidor público y hurto calificado y agravado.

¿Cómo apoyó la comunidad la captura tras el hurto de vehículo en Puente Aranda?

De acuerdo con el reporte policial, tras el reporte del robo, una patrulla acudió con apoyo de la ciudadanía, lo cual facilitó la recuperación inmediata del vehículo y la captura de uno de los presuntos responsables. La información suministrada por la comunidad fue clave para la eficacia del procedimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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