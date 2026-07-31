Las autoridades adelantan una investigación en la localidad de Engativá, en Bogotá, tras el hallazgo de varios fragmentos óseos que, de manera preliminar, corresponderían a restos humanos. El material fue encontrado dentro de bolsas plásticas abandonadas sobre un andén del barrio San Marcos.

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El caso ocurrió en la carrera 77 con calle 68 y causó preocupación entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades luego del macabro descubrimiento.

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De acuerdo con el relato de una residente del barrio, conocido por Gatonoticias, el hallazgo ocurrió cuando salió a pasear a su mascota durante las primeras horas del día.

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Según explicó, el perro comenzó a olfatear con insistencia unas bolsas de basura ubicadas en el lugar. Al intentar retirarlo y acercarse para verificar qué había en su interior, observó lo que parecían ser restos óseos.

“Yo dejé que mi perrito se acercara a unos talegos. Traté de retirarlo, pero ante la insistencia de no retirarse me acerqué y me dio la impresión de que eran restos de un niño o algo parecido”, relató la mujer al medio citado.

Tras recibir el aviso de la comunidad, uniformados llegaron al sitio y acordonaron la zona para permitir el trabajo de los investigadores.

Las autoridades iniciaron la inspección del material encontrado con el fin de establecer si efectivamente corresponde a restos humanos y, de ser así, determinar su origen e identidad mediante los análisis forenses correspondientes.

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Según información conocida por Gatonoticias, durante las primeras labores investigativas las autoridades revisaron cámaras de seguridad instaladas en el sector. Las imágenes, al parecer, muestran el momento en que una mujer deja las bolsas sobre el andén y posteriormente abandona el lugar. Ese registro hace parte de los elementos que ahora son analizados por los investigadores para establecer su identidad y determinar si tiene alguna relación con el caso.

Por el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre la naturaleza de los restos ni han confirmado si corresponden a una persona. La investigación continúa mientras se esperan los resultados de las pruebas forense.

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