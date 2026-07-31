Por: Portal Bogotá

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El viernes 31 de julio de 2026, la movilidad en Bogotá presentó situaciones relevantes que afectaron tanto a conductores particulares como a usuarios del sistema de transporte masivo TransMilenio. Según información publicada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el día estuvo marcado por reportes de incidentes en vías estratégicas y problemas en la regulación semafórica, lo que generó la necesidad de intervenir en diferentes puntos para agilizar el flujo vehicular.

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Desde tempranas horas de la mañana se presentaron novedades significativas. El primer reporte de relevancia, con corte a las 6:37 a. m., hacía referencia a fallas en los semáforos en dos intersecciones críticas: la avenida calle 80 con la avenida Caracas, y la calle 13 con la carrera 47. Estas zonas son conocidas por su gran afluencia vehicular y peatonal, por lo que cualquier situación que altere la normalidad puede provocar congestión y retrasos. En respuesta, cuadrillas especializadas en semaforización fueron desplegadas al lugar, al tiempo que el Grupo Guía —cuerpo responsable de la regulación vial en Bogotá— asumió labores de control del tráfico para reducir los impactos negativos de la falla hasta que se pudiera restablecer el servicio normalmente.

Posteriormente, hacia las 8:23 a. m., se reportó un siniestro entre un automóvil y una motocicleta en la transversal 3 con calle 56, en sentido norte-sur. Este tipo de incidentes requiere atención inmediata por parte de las autoridades, así que nuevamente el Grupo Guía se encargó de agilizar la movilidad en el sector, minimizando el riesgo de mayores inconvenientes para quienes transitan por esa vía.

Las situaciones mencionadas no solo influenciaron el tráfico regular sino que también causaron afectación en algunas rutas de TransMilenio, el sistema de transporte masivo más importante de la ciudad, por lo que los usuarios debieron estar atentos a la programación y adaptarse a posibles desvíos o cambios en los tiempos de recorrido.

Las autoridades de tránsito recomiendan a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales sobre el estado de las vías y planificar sus trayectos con anticipación, especialmente en días con reportes de incidentes o cierres, como los ocasionados por las obras de infraestructura, entre ellas las del Metro de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales incidentes de tráfico en Bogotá el 31 de julio de 2026?

El viernes 31 de julio de 2026, los principales incidentes de tráfico en Bogotá incluyeron un siniestro entre un automóvil y una motocicleta en la transversal 3 con calle 56, y fallas en los semáforos en las intersecciones de avenida calle 80 con avenida Caracas y calle 13 con carrera 47. Estos hechos, reportados por la Alcaldía de Bogotá, requirieron la intervención de las autoridades para regular el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los usuarios de las vías.

¿Cómo afectaron estos incidentes las rutas de TransMilenio en Bogotá?

Debido a los incidentes de tráfico reportados, algunas rutas de TransMilenio experimentaron alteraciones en su operación habitual. Los usuarios del sistema debieron estar atentos a los anuncios oficiales para programar sus recorridos, ya que los siniestros y las fallas semafóricas en corredores clave generaron posibles retrasos y cambios temporales en los trayectos de los buses troncales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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