Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá conmemora sus 488 años de fundación y lo celebra en grande con la llegada del Festival de Verano 2026, una cita que le otorga a la ciudad un aire internacional y la convierte en un referente de deporte, recreación, cultura y entretenimiento. Este evento reunirá más de 60 actividades gratuitas para personas de todas las edades, con la participación de México como país invitado de honor, según información oficial de la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Sigue a PULZO en Discover

Daniel García Cañón, director del IDRD, enfatizó que el Festival de Verano nuevamente posiciona a Bogotá como un importante escenario de integración ciudadana en torno al espacio público y extiende la invitación a todos los habitantes a sumarse a una programación diversa, pensada para familias y personas de diferentes intereses.

El primer fin de semana del Festival de Verano 2026 arrancará con alternativas para todos los públicos en distintos puntos representativos de la capital colombiana. Escenarios como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, Parque Recreodeportivo El Salitre, Complejo Acuático, CEFE Fontanar del Río, Palacio de los Deportes, sendero de Monserrate, Plaza Cultural La Santamaría, calle 85 y el Museo del Oro serán parte de la oferta, de acuerdo con lo expresado en el portal Bogotá Mi Ciudad Mi Casa.

El viernes 31 de julio se destaca el inicio de la Parada Nacional del Circuito Sudamericano de Voleibol Playa en las canchas del Parque Recreodeportivo El Salitre y el Complejo Acuático, con una edición internacional la semana siguiente. Además, se dará apertura al Torneo Festival de Verano de Natación Carreras para clubes y escuelas deportivas en el CEFE Fontanar del Río, y habrá una caminata nocturna en la Plaza La Santamaría.

El sábado 1 de agosto se realizará el destacado ‘Conciertazo de Verano’, que contará con artistas como Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A, Jhon Onofre y otros invitados sorpresa, desde las 2:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. También tendrá lugar la carrera ‘Sube Monserrate’, con 1.605 escalones y 2,4 kilómetros de recorrido, y actividades como la Villa Familiar, Feria Gastronómica y el Campamento de Verano, de acuerdo con la programación oficial en redes sociales del IDRD.

El domingo 2 de agosto, la calle 85 albergará la competencia Red Bull Moto Urbano, una prueba de ‘hard enduro’ que desafiará a 16 pilotos en un circuito de obstáculos urbanos, entre las 11:00 a. m. y 1:30 p. m. Además, destacan el evento Bogotá Góspel, el Festival de Porrismo en el Palacio de los Deportes y el Chiquifondo de Verano, con juegos y actividades recreativas para niñas y niños.

El IDRD invita a los ciudadanos a consultar la agenda completa en el sitio oficial del festival, redes sociales y la aplicación Vive IDRD, enfatizando la importancia de verificar horarios y condiciones de ingreso ante posibles ajustes operativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos principales del Festival de Verano 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la programación divulgada por el IDRD, entre los eventos principales se encuentran el Circuito Sudamericano de Voleibol Playa, el Torneo de Natación Carreras, la caminata nocturna en la Plaza La Santamaría, el ‘Conciertazo de Verano’, la carrera ‘Sube Monserrate’, la competencia Red Bull Moto Urbano, el festival Bogotá Góspel, el Festival de Porrismo y el Chiquifondo de Verano.

¿Qué es el ‘hard enduro’ en la competencia Red Bull Moto Urbano?

La competencia Red Bull Moto Urbano presenta el ‘hard enduro’, un tipo de motociclismo extremo donde los pilotos deben superar obstáculos complejos en recorridos urbanos especialmente diseñados, lo que exige habilidad, fuerza y resistencia sobre la moto a lo largo del circuito definido para el evento en la calle 85.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z