Por: Portal Bogotá

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El pasado 12 de julio de 2026 se celebró un momento destacado para la vida cultural de la capital: los 25 años de existencia de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), en una jornada que llevó por nombre ‘LEO en Bogotá: lecturas a cielo abierto’. De acuerdo con la cobertura de LEO Radio, cerca de mil personas participaron en cada una de las zonas habilitadas, sumándose a este homenaje a la literatura y la cultura bogotana, mientras el equipo del pódcast Experiencias BibloRed documentó cada momento para su audiencia.

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La celebración se convirtió en un espacio de encuentro, intercambio y creación. Según LEO Radio, el evento contó con la presencia del secretario de Cultura, Santiago Trujillo, y de Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas. Ambos destacaron la importancia de esta red, no solo como infraestructura o acervo bibliográfico, sino como un tejido que fortalece los afectos, la confianza y la movilización comunitaria alrededor del arte y la cultura. Trujillo expresó, de manera textual, que estos 25 años “han permitido fortalecer una red, no solamente de infraestructura o libros, sino de afectos, confianza y movilización comunitaria alrededor del arte y la cultura”, valorando la apropiación del espacio público y la oralidad en la vida de la ciudad.

Parte esencial de la celebración consistió en la reinterpretación de los espacios de lectura. Participaron la Biblioteca Itinerante y mediadores que, desde los llamados Paraderos Paralibros Paraparques, llevan la lectura a diferentes rincones de la ciudad. Usuarios de las bibliotecas tuvieron también la oportunidad de leer en voz alta fragmentos literarios elegidos por ellos, mientras autores invitados compartieron sus reflexiones sobre los retos de la creación literaria y el papel fundamental de las bibliotecas en su desarrollo profesional.

La jornada ofreció además zonas temáticas como ‘LEO para Crear’, en la cual mediadores de las salas LabCo guiaron una estampatón en la que los asistentes personalizaron artículos como camisetas, pañuelos y ‘tote bags’ con la silueta de la Biblioteca Pública Virgilio Barco y el mensaje “Yo amo a las bibliotecas públicas”. Para públicos más jóvenes, el área ‘LEO en Familia’ procuró fortalecer los vínculos entre cuidadores, niñas y niños mediante lecturas y juegos. Finalmente, en ‘LEO al Natural’ se gozó de la lectura al aire libre y se entregaron ejemplares de Libro al Viento; la fusión entre música y literatura ocurrió en la zona ‘LEO entre notas’, donde se celebró la riqueza cultural que promueve BibloRed.

¿Qué actividades reunió la celebración de los 25 años de BibloRed en Bogotá?

Las actividades incluyeron espacios de lectura en voz alta, una estampatón creativa, zonas familiares, entrega de libros de Libro al Viento, conciertos fusionando música y literatura, y participación de mediadores y autores que resaltaron el valor comunitario y cultural de las bibliotecas públicas, según la información registrada por LEO Radio.

¿Qué son los Paraderos Paralibros Paraparques y cuál es su función en Bogotá?

Los Paraderos Paralibros Paraparques son espacios diseñados para promover la lectura en diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con la cobertura de la jornada, estos paraderos permiten a mediadores y usuarios encontrarse en parques y lugares abiertos, redefiniendo los límites de la biblioteca tradicional y acercando la literatura a diversas comunidades bogotanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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