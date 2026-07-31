Por: El Espectador

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Bogotá se destaca como una de las ciudades con mayor congestión vehicular en Latinoamérica, condición que se ha visto intensificada debido a una serie de obras en los principales corredores viales de la capital. Esta situación hace indispensable que los habitantes planifiquen cuidadosamente sus desplazamientos, especialmente en fechas de alto tráfico como el 31 de julio. Para ayudarle a llegar a su destino a tiempo, es clave conocer el estado actual de la movilidad, así como las normativas y novedades que afectan el flujo vehicular.

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El 31 de julio está marcado por la implementación de la medida de restricción vehicular conocida como pico y placa, la cual busca reducir el volumen de carros en circulación durante las horas más críticas del día. De acuerdo con la información verificada, en esta fecha la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta medida rige desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., una franja horaria destinada a minimizar los trancones y facilitar los trayectos de los ciudadanos. Además, los taxis con placas finalizadas en 9 y 0 también deben acatar la norma en el mismo horario.

En cuanto al transporte público, el sistema masivo de Bogotá, TransMilenio, inició la jornada del 31 de julio sin reportar novedades operativas que afecten la prestación del servicio. Según datos suministrados por TransMilenio, todas las troncales y estaciones están funcionando con normalidad, lo que brinda a los usuarios una opción confiable para sus desplazamientos diarios. No obstante, la entidad recomendó a los ciudadanos mantenerse atentos y consultar únicamente los canales oficiales y verificados, ya que cualquier novedad relevante sobre la movilidad será comunicada oportunamente a través de esos medios.

La coordinación entre las restricciones del pico y placa y el funcionamiento habitual de TransMilenio evidencia la importancia de una movilidad planificada y de mantenerse informado sobre el estado de las vías, las rutas alternas y los cierres viales que puedan surgir por las obras en curso. De esta manera, usted puede evitar retrasos y contribuir a que la ciudad avance, incluso en medio de las dificultades impuestas por el tráfico y las intervenciones viales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los vehículos afectados por el pico y placa en Bogotá el 31 de julio?

En Bogotá, el pico y placa del 31 de julio afecta a los carros particulares cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0, prohibiendo su circulación entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Los taxis con placas terminadas en 9 y 0 también tienen restricción durante el mismo horario, según datos oficiales.

¿Cómo opera TransMilenio durante la jornada del 31 de julio?

De acuerdo con información de TransMilenio, el sistema comenzó el 31 de julio prestando su servicio sin inconvenientes. Todas las troncales y estaciones funcionaban normalmente, aunque la recomendación es consultar canales oficiales para estar al tanto de cualquier actualización sobre el servicio durante el día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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