Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir a miles de ciudadanos durante el Festival de Verano 2026, uno de los eventos más importantes y concurridos de la capital, que abre su programación con el esperado ‘Conciertazo de Verano’ el sábado 1 de agosto y continúa el domingo 2 de agosto con 'Bogotá Góspel'. De acuerdo con la información oficial compartida por el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, los asistentes podrán confiar en la oferta habitual de TransMilenio, el sistema masivo de transporte que opera en la ciudad, para desplazarse de manera eficiente y a precios justos hasta el Parque Metropolitano Simón Bolívar, epicentro de estas actividades culturales y musicales.

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TransMilenio dispondrá el sábado de 32 rutas troncales que facilitan el acceso y la salida a los conciertos desde estaciones estratégicas, entre ellas Salitre - El Greco, CAN - British Council (sobre la troncal Calle 26) y 7 de Agosto y Movistar Arena (en la troncal NQS Central). Para el domingo, se mantendrá una oferta robusta con 19 rutas troncales, asegurando cobertura en las mismas estaciones, según detallan los canales oficiales de la empresa.

Paralelamente, el servicio TransMiZonal ofrecerá 34 rutas con paraderos en puntos clave de la ciudad ubicados en la avenida 68 y calle 53, permitiendo a los usuarios dirigirse desde diversos barrios hasta las inmediaciones del parque o regresar a sus hogares. Toda la información relevante sobre paraderos, horarios y recorridos está disponible en la aplicación móvil TransMiApp, donde los asistentes pueden planear sus viajes y consultar actualizaciones en tiempo real sobre el estado del servicio.

Jaime Monroy, subgerente de operaciones de TransMilenio, indicó: “TransMi está listo para llevar a los asistentes a las actividades inaugurales de nuestro Festival de Verano, así como de facilitar el regreso a casa. Invitamos a la ciudadanía a usar el transporte público de Bogotá para disfrutar de uno de los eventos más importantes de la ciudad”.

Finalmente, TransMilenio recomienda que los usuarios mantengan recargada la tarjeta TuLlave antes de los eventos, planifiquen sus recorridos con antelación mediante los canales digitales oficiales y consulten la página web y el canal de WhatsApp de la entidad para recibir información verificada sobre el servicio y los posibles cambios operacionales durante esos días.

¿Cuáles son las rutas de TransMilenio recomendadas para el Festival de Verano 2026?

Según información oficial, para el sábado 1 de agosto estarán disponibles 32 rutas troncales con acceso desde estaciones como Salitre – El Greco, CAN - British Council, 7 de Agosto y Movistar Arena. El domingo, la oferta se ajusta a 19 rutas troncales en las mismas estaciones, facilitando el acceso y retorno a los eventos en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

¿Cómo puedo planear mi viaje en TransMilenio para asistir al Festival de Verano?

Los organizadores recomiendan utilizar la aplicación TransMiApp para consultar horarios, rutas y paraderos disponibles en tiempo real. Además, es importante que los usuarios recarguen la tarjeta TuLlave previamente y sigan los canales oficiales de TransMilenio para obtener información actualizada sobre el servicio y posibles novedades durante el Festival de Verano 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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