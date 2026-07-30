Por: El Espectador

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Bogotá vuelve a ubicarse entre las ciudades con el tráfico vehicular más complicado de Latinoamérica, especialmente en días de obras y adaptaciones viales. La congestión, ya de por sí habitual en la capital, se ha visto intensificada recientemente debido a los trabajos que avanzan en varios corredores principales. Este panorama exige a los ciudadanos mayor planeación para sus recorridos diarios y mantenerse informados en tiempo real sobre la movilidad en la ciudad.

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Para quienes se movilizan este jueves 30 de julio, resulta fundamental conocer la información esencial sobre el pico y placa, las vías restringidas, la operación de Transmilenio y las novedades de tránsito. De acuerdo con el reporte, la restricción de pico y placa aplica para los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Según esta disposición, la prohibición inicia a las 6:00 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m. Además, los taxis cuyas placas terminan en 7 y 8 también están sujetos a la misma restricción en ese horario. Esta medida busca mitigar la congestión y regular el flujo vehicular, especialmente en hora pico y durante la realización de obras.

La ciudad ha reportado varios siniestros viales que han complicado aún más la circulación en puntos clave. En la localidad de Barrios Unidos, específicamente en la carrera 68 con calle 97, sentido sur-norte, se presentó un accidente entre un bus zonal y un motociclista. Las autoridades respondieron de inmediato atendiendo la emergencia en el punto, lo que provocó demoras y desvíos para otros conductores.

De igual forma, en la localidad de Rafael Uribe, en la avenida Caracas con calle 59 sur, sentido norte-sur, se registró un accidente donde estuvieron involucrados dos motociclistas y un camión que posteriormente terminó contra el andén. El tránsito permanece restringido en ese sector mientras las autoridades gestionan la emergencia.

Finalmente, en Puente Aranda, ocurrió otro siniestro vial entre un bus y un motociclista en la avenida Américas con carrera 39A bis, sentido occidente-oriente. En cada caso, la intervención oportuna busca restablecer el orden y garantizar la movilidad. Estos incidentes ponen de manifiesto la importancia de estar al tanto de la situación en las principales arterias de Bogotá, especialmente en días con restricciones y obras programadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas tienen pico y placa hoy en Bogotá?

Para este jueves 30 de julio, la medida de pico y placa en Bogotá afecta a los vehículos particulares cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5. Este control vial busca disminuir el volumen de automotores circulando y mejorar la movilidad en la capital, especialmente en horarios críticos y mientras avanzan obras viales.

¿Qué siniestros viales afectan la movilidad hoy en Bogotá?

Durante la jornada se han reportado tres siniestros viales principales: uno en Barrios Unidos entre un bus zonal y un motociclista; otro en Rafael Uribe con la colisión de dos motociclistas y un camión en la avenida Caracas con calle 59 sur; y un tercero en Puente Aranda, entre un bus y un motociclista. Estos hechos generan restricciones temporales y aumentan la congestión en varias vías estratégicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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