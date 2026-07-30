Por: Portal Bogotá

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Bogotá refuerza acciones para proteger los cerros orientales y promover senderos seguros para la ciudadanía. En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía impulsa intervenciones específicas, como la reciente instalación de contrahuellas en el sendero Camino Kilómetro 11, ubicado en la localidad de Santa Fe, con la participación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá, según información oficial compartida por estas entidades.

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El propósito central de esta iniciativa es mejorar la experiencia de quienes transitan por este importante corredor ecológico, facilitando el desplazamiento peatonal, fortaleciendo la conservación del terreno y protegiendo los recursos naturales. Las contrahuellas instaladas cumplen una función relevante: permiten estabilizar el suelo del sendero, disminuyen los efectos de la erosión causada por el flujo constante de visitantes y las lluvias, y minimizan la formación de lodo o barro en la superficie. De este modo, se aporta a la seguridad de los caminantes y se evita el deterioro de la cobertura vegetal tan característica de los cerros orientales.

De acuerdo con información publicada por Aguas de Bogotá y la EAAB, la intervención hace parte del Proyecto Caminos y busca que tanto residentes como visitantes puedan recorrer los cerros en mejores condiciones. Además, estas acciones ayudan a mitigar los daños ambientales que puede acarrear una alta afluencia de personas, mientras se mejora la experiencia y se impulsa el respeto por los espacios naturales de la ciudad.

Por otro lado, las autoridades recuerdan la importancia de gestionar adecuadamente los residuos para evitar la proliferación de basuras en áreas ecológicas. En Bogotá, el abandono de desperdicios en las vías hace parte de los ‘10 No Negociables’ en materia ambiental. Para disponer de muebles, escombros o residuos voluminosos, se debe programar su recolección a través de la Línea 110, un canal orientado a combatir puntos críticos de acumulación y proteger el medio ambiente. Los ciudadanos también pueden reportar el depósito ilegal de basura y consultar horarios de recolección mediante la Línea 195 o a través del canal de WhatsApp Chatico.

Estas medidas buscan, en conjunto, mantener limpios y dignos los espacios públicos, y asegurar que los senderos de los cerros orientales sigan siendo lugares seguros, atractivos y sostenibles para todos.

¿Qué son las contrahuellas y por qué son importantes para los senderos peatonales en Bogotá?

Las contrahuellas son estructuras instaladas en senderos para estabilizar el suelo y facilitar el tránsito de peatones. De acuerdo con la información de Aguas de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, su función central es disminuir la erosión provocada tanto por el paso constante de caminantes como por las lluvias, además de reducir la formación de barro y lodo. Esto permite recorridos más seguros y aporta a la protección de la vegetación y los recursos naturales.

¿Cómo puede un ciudadano de Bogotá disponer correctamente de escombros y residuos voluminosos?

La correcta disposición de escombros, muebles y residuos voluminosos en Bogotá se puede hacer programando la recolección a través de la Línea 110, tal como recomiendan las autoridades distritales. Además, el arrojo ilegal de estos residuos se puede reportar en la Línea 195, opción 8, y los horarios de recolección de basura están disponibles por la Línea 195 o mediante el canal WhatsApp Chatico. Estas herramientas buscan prevenir puntos críticos de acumulación y proteger el entorno urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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