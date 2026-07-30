Por: El Espectador

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El concesionario Metro Línea 1, en colaboración con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció recientemente una ambiciosa convocatoria laboral dirigida a quienes desean participar en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Según información divulgada, en total se habilitaron más de 1.000 vacantes para diferentes perfiles, buscando reforzar el personal en los principales frentes de obra ubicados en corredores trascendentales como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas.

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De acuerdo con los datos aportados, la recepción de documentos será presencial y se programó para el jueves 6 de agosto de 2026. El horario establecido es de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en el Polideportivo Bosa Palestina, ubicado en la calle 68 sur # 81G-09, en el suroccidente de Bogotá. Los organizadores destacaron que esta convocatoria es un paso fundamental para dinamizar el mercado laboral y responder a la demanda de mano de obra que exige la puesta en marcha de la obra más significativa de movilidad en la capital en las últimas décadas.

Según la convocatoria, los perfiles buscados son variados y se distribuyen entre diferentes niveles de formación, desde básica primaria hasta técnicos y tecnólogos. Entre los roles ofertados se encuentran ayudantes de construcción, pintores, oficiales de enchape, instaladores de drywall y técnicos electricistas. También se solicitan oficiales hidráulicos, técnicos HVAC (especialistas en climatización y ventilación), técnicos en redes contra incendio y control e instrumentación, además de auxiliares de tráfico para el control de movilidad en las zonas intervenidas.

En lo que respecta a requisitos, para el cargo de ayudante de construcción es imprescindible contar con al menos seis meses de experiencia laboral certificada. Para los perfiles técnicos y de oficiales, la experiencia mínima solicitada es de 12 meses y, en todos los casos, deben aportarse certificaciones que lo evidencien. Se exige también llevar la hoja de vida actualizada y copia de la cédula de ciudadanía. Aquellas personas víctimas del conflicto armado deben adjuntar certificación de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, mientras que los migrantes deben presentar el Permiso de Protección Temporal (PPT).

La organización remarcó que todos los procesos de postulación y de intermediación laboral que se realicen a través de la Agencia Distrital de Empleo son absolutamente gratuitos, sin necesidad de intermediarios que puedan cobrar por los trámites.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los perfiles laborales que requiere el Metro de Bogotá en la nueva convocatoria?

La nueva convocatoria del Metro Línea 1 solicita perfiles que abarcan desde mano de obra y apoyo, como ayudantes de construcción y oficiales de enchape, hasta técnicos especializados en áreas como electricidad, hidráulica, HVAC (climatización y ventilación), control e instrumentación y redes contra incendio. También se busca personal para el control de tráfico, cubriendo así una amplia gama de niveles educativos y experiencias previas.

¿Qué documentos y requisitos son fundamentales para postularse a las vacantes del Metro Línea 1?

Para postularse, es imprescindible presentar la hoja de vida actualizada, la copia de la cédula de ciudadanía y las certificaciones laborales que respalden la experiencia exigida: mínimo seis meses para ayudantes y 12 meses para técnicos u oficiales. Además, las personas víctimas del conflicto armado deben llevar el certificado oficial de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, y los migrantes, el Permiso de Protección Temporal (PPT). Es importante recalcar que todo el proceso es gratuito y sin intermediarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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