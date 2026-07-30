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Las oportunidades laborales en Valledupar se fortalecen, con nuevas convocatorias en los sectores logístico, comercial, salud y automotriz. Distintas empresas han abierto plazas destinadas a perfiles variados, con requerimientos que se ajustan tanto a personas con estudios básicos como a técnicos especializados y profesionales con experiencia. Según los anuncios consultados por Michelle Moya, estas vacantes prometen salarios que pueden superar los 3 millones de pesos mensuales mediante el sistema de comisiones, además del salario básico ofrecido por cada compañía.
Gete Útil, por ejemplo, está en busca de auxiliares de despacho cuya labor se enfocará en tareas logísticas como la recepción, organización y despachos de mercancía, incluyendo control de inventarios y la operación física de cargue y descargue. Para postularse es necesario ser bachiller y tener entre seis meses y un año de experiencia en inventarios o labores similares. La empresa ofrece contrato por obra o labor, salario de $1.750.905, prestaciones sociales, seguro de vida, y otros beneficios que buscan aportar bienestar laboral y desarrollo de habilidades.
En el sector comercial, la empresa Salesland Colombia abrió vacantes para asesor comercial, enfocadas en la venta de tecnología y productos financieros como tarjetas de crédito. El trabajo es presencial y busca personas con al menos seis meses de experiencia verificable, de preferencia en ventas de tecnología o servicios financieros, y ofrece un salario base igual al de Gete Útil, con auxilios y sistema de comisiones que, según la empresa, permiten superar el ingreso básico. La jornada semanal es de 44 horas, con turnos de lunes a domingo y día de descanso compensatorio.
Por su parte, Asistencia Médica Inmediata (AMI) publicó dos vacantes: una dirigida a paramédicos y otra a ejecutivos comerciales. La vacante de paramédico exige estudios técnicos en Atención Prehospitalaria (APH), inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS), licencias de conducción y experiencia previa. La oferta incluye contrato indefinido y salario de $2.000.000 más beneficios laborales. El cargo de ejecutivo comercial está orientado a bachilleres con experiencia en ventas, especialmente en el sector salud, y también se ofrece contrato indefinido, salario básico y comisiones.
En el sector automotriz, Adecco Colombia S.A. busca un técnico para motocicletas, con estudios y experiencia mínima de un año, a quien se garantiza un salario de $1.925.995, apoyo económico en transporte y bonificación, además de prestaciones sociales y oportunidades de crecimiento.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los requisitos para postularse a las vacantes laborales en Valledupar?
Las vacantes exigen, de acuerdo con la empresa, niveles de formación como bachillerato o títulos técnicos. Además, se solicita experiencia mínima de seis meses a un año según el cargo, y en algunos casos licencias o certificaciones específicas como el RETHUS (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud) para el área de salud o licencias de conducción para técnicos de motocicletas y paramédicos.
¿Qué beneficios ofrecen las empresas que abren empleos en Valledupar?
Entre los beneficios informados se encuentran contratos a término indefinido o por obra, salario básico competitivo, comisiones y bonificaciones, auxilios de transporte y alimentación, seguro de vida, oportunidades de formación, y programas de bienestar enfocados en la salud y la calidad de vida de los empleados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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