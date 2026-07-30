Por: EL PILON SA

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Las oportunidades laborales en Valledupar se fortalecen, con nuevas convocatorias en los sectores logístico, comercial, salud y automotriz. Distintas empresas han abierto plazas destinadas a perfiles variados, con requerimientos que se ajustan tanto a personas con estudios básicos como a técnicos especializados y profesionales con experiencia. Según los anuncios consultados por Michelle Moya, estas vacantes prometen salarios que pueden superar los 3 millones de pesos mensuales mediante el sistema de comisiones, además del salario básico ofrecido por cada compañía.

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Gete Útil, por ejemplo, está en busca de auxiliares de despacho cuya labor se enfocará en tareas logísticas como la recepción, organización y despachos de mercancía, incluyendo control de inventarios y la operación física de cargue y descargue. Para postularse es necesario ser bachiller y tener entre seis meses y un año de experiencia en inventarios o labores similares. La empresa ofrece contrato por obra o labor, salario de $1.750.905, prestaciones sociales, seguro de vida, y otros beneficios que buscan aportar bienestar laboral y desarrollo de habilidades.

En el sector comercial, la empresa Salesland Colombia abrió vacantes para asesor comercial, enfocadas en la venta de tecnología y productos financieros como tarjetas de crédito. El trabajo es presencial y busca personas con al menos seis meses de experiencia verificable, de preferencia en ventas de tecnología o servicios financieros, y ofrece un salario base igual al de Gete Útil, con auxilios y sistema de comisiones que, según la empresa, permiten superar el ingreso básico. La jornada semanal es de 44 horas, con turnos de lunes a domingo y día de descanso compensatorio.

Por su parte, Asistencia Médica Inmediata (AMI) publicó dos vacantes: una dirigida a paramédicos y otra a ejecutivos comerciales. La vacante de paramédico exige estudios técnicos en Atención Prehospitalaria (APH), inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS), licencias de conducción y experiencia previa. La oferta incluye contrato indefinido y salario de $2.000.000 más beneficios laborales. El cargo de ejecutivo comercial está orientado a bachilleres con experiencia en ventas, especialmente en el sector salud, y también se ofrece contrato indefinido, salario básico y comisiones.

En el sector automotriz, Adecco Colombia S.A. busca un técnico para motocicletas, con estudios y experiencia mínima de un año, a quien se garantiza un salario de $1.925.995, apoyo económico en transporte y bonificación, además de prestaciones sociales y oportunidades de crecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a las vacantes laborales en Valledupar?

Las vacantes exigen, de acuerdo con la empresa, niveles de formación como bachillerato o títulos técnicos. Además, se solicita experiencia mínima de seis meses a un año según el cargo, y en algunos casos licencias o certificaciones específicas como el RETHUS (Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud) para el área de salud o licencias de conducción para técnicos de motocicletas y paramédicos.

¿Qué beneficios ofrecen las empresas que abren empleos en Valledupar?

Entre los beneficios informados se encuentran contratos a término indefinido o por obra, salario básico competitivo, comisiones y bonificaciones, auxilios de transporte y alimentación, seguro de vida, oportunidades de formación, y programas de bienestar enfocados en la salud y la calidad de vida de los empleados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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