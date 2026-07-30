Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED), junto con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), y con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación, organizó el foro "Prevención de la Trata de Personas: Redes que Cuidan, Entornos que Protegen". Este espacio estuvo dedicado a la reflexión y el aprendizaje acerca de los riesgos que rodean la trata de personas, una problemática que afecta especialmente a la niñez y adolescencia en sus contextos familiares y escolares, según información oficial de la SED.

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En el evento participaron rectores, rectoras, coordinadores y directivos docentes, quienes recibieron información relevante para fortalecer la prevención de este delito. Se enfocaron en la importancia de crear entornos protectores tanto en las familias como en las instituciones educativas, buscando así proteger a niñas, niños y adolescentes de la vulnerabilidad frente a la trata de personas. Edwin Ussa, jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Distrito, señaló que este delito es considerado el tercero más rentable en el mundo, y destacó la importancia de la labor preventiva desde los hogares, las instituciones educativas y de manera articulada entre diferentes entidades distritales.

Durante el encuentro, representantes de la Fiscalía General de la Nación y de la SDSCJ despejaron inquietudes frecuentes surgidas a lo largo de investigaciones adelantadas contra la trata de personas. También proporcionaron canales de comunicación directos para que los directivos docentes puedan reportar con prontitud cualquier indicio o sospecha sobre posibles casos en entornos escolares. De acuerdo con Eneida Hurtado Cortés, rectora del Liceo de Los Ángeles en la localidad de Suba, resulta fundamental este tipo de espacios porque los derechos y la protección de la infancia y juventud recaen, en gran parte, en la labor de los docentes y directivos educativos.

Entre las recomendaciones entregadas se advierte que la trata de personas actúa fundamentalmente desde el engaño, aprovechando carencias individuales o familiares y ofreciendo soluciones que implican el traslado de una persona fuera de su entorno. Así mismo, se alertó que los delincuentes utilizan algoritmos en redes sociales, lo que hace crucial que familias y cuidadores conozcan el contenido que menores consumen en línea. Por ello, la prevención va más allá de acciones individuales, implica promover entornos de confianza y fomentar el diálogo abierto sobre experiencias y relaciones cotidianas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede prevenir la trata de personas en entornos escolares?

La prevención de la trata de personas en entornos escolares, de acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito y las entidades participantes en el foro, se basa en crear espacios protectores, brindar información clara a directivos y docentes, establecer canales de comunicación ante sospechas y fomentar conversaciones abiertas en la comunidad educativa y las familias.

¿Qué riesgos implica el uso de redes sociales para niñas, niños y adolescentes frente a la trata de personas?

Según lo expuesto en el foro, los riesgos se relacionan con el uso de algoritmos que facilitan el acceso de delincuentes a potenciales víctimas. Por eso, es fundamental que las familias supervisen el contenido consumido por menores y fomenten un ambiente de confianza donde puedan compartir sus experiencias digitales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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