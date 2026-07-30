Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El pronóstico del clima en Bogotá para el viernes 31 de julio de 2026 fue dado a conocer por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), entidad encargada de monitorear las condiciones meteorológicas en la capital. De acuerdo con el reporte oficial del IDIGER, durante la madrugada se prevé cielo mayormente cubierto y una probabilidad de lluvias ligeras especialmente en las zonas de San Cristóbal, Usme y Sumapaz, localidades reconocidas por sus particularidades geográficas y climáticas dentro de la ciudad.

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En cuanto a la temperatura, la mínima estimada para la jornada es de 11 °C, un valor típico en semanas intermedias del año para Bogotá, ciudad caracterizada por su altitud y un clima frío constante. Según el reporte consultado, durante la mañana se espera que el cielo esté parcialmente cubierto y predomine el tiempo seco, lo que podría permitir la realización de actividades al aire libre sin demasiadas complicaciones. Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía planear con anticipación, teniendo en cuenta la información brindada por el IDIGER.

Para obtener reportes actualizados y detallados sobre el estado del clima y posibles alertas en diferentes zonas de la ciudad, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) está disponible como una herramienta clave. Esta plataforma facilita el acceso a información sobre las condiciones meteorológicas, ayudando a los habitantes y visitantes de la capital a organizar sus jornadas. Además, el portal oficial Mapas Bogotá ofrece la posibilidad de consultar en tiempo real el pronóstico de lluvias desde cualquier dispositivo. El proceso es sencillo: se debe ingresar al sitio mapas.bogota.gov.co, acceder al apartado de “Tipos de mapa”, dirigirse a “Otros mapas” y seleccionar “Lluvias”. Luego, basta con escribir la dirección del lugar que desea consultar y el sistema mostrará la ubicación requerida en el mapa, indicando si esa zona presenta lluvias o no.

Estas herramientas, desarrolladas e implementadas por entidades distritales, muestran el compromiso por entregar información veraz y oportuna para que los bogotanos puedan tomar decisiones informadas y evitar contratiempos relacionados con el clima. Si bien las condiciones meteorológicas pueden variar de manera repentina, la tecnología y la accesibilidad de estos sistemas ofrecen un acompañamiento permanente en la vida cotidiana de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Bogotá el 31 de julio de 2026 según el IDIGER?

El IDIGER informa que, para Bogotá el 31 de julio de 2026, se espera cielo mayormente cubierto con lluvias ligeras en la madrugada en regiones como San Cristóbal, Usme y Sumapaz, una temperatura mínima de 11 °C, y tiempo seco con cielo parcialmente cubierto durante la mañana.

¿Cómo se consulta el mapa de lluvias en Mapas Bogotá y qué ventajas ofrece?

Para consultar el mapa de lluvias en Mapas Bogotá, usted debe ingresar al portal web, seleccionar "Tipos de mapa", dirigirse a "Otros mapas", elegir "Lluvias" e introducir la dirección deseada en el buscador. Esta herramienta brinda información en tiempo real sobre posibles precipitaciones, lo que permite organizar desplazamientos y actividades de manera informada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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