Por: Portal Bogotá

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La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanza y, como parte fundamental de este proceso, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha dado luz verde al cierre total de la avenida calle 19 por avenida Caracas. Esta decisión, contemplada en el contrato EMB-163-2019, responde a la necesidad de ejecutar actividades de izaje de vigas U para el viaducto del proyecto, bajo el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Según lo anunciado, el cierre tendrá lugar a partir del 30 de julio de 2026, extendiéndose por un mes y aplicándose en horario nocturno, desde las 11:00 p. m. hasta las 04:00 a. m.

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Para reducir las afectaciones y proteger la seguridad de quienes se movilizan en este sector estratégico de la ciudad, se implementará un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) detallado. La SDM plantea alternativas para conductores particulares que circulan en ambos sentidos de la avenida calle 19, proponiendo recorridos alternativos por vías principales como carrera 17, calle 24, carrera 13, calle 22 y la avenida calle 26. Estas vías permiten empalmar de nuevo con el trayecto original tras rodear la zona de cierre, buscando minimizar el impacto vial.

En cuanto al transporte público, las rutas zonales del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público) verán modificaciones temporales en sus recorridos. Rutas como 97, L519, 99, L325, A704, L602, entre otras, cambiarán su circulación tanto en sentido occidente-oriente como oriente-occidente. Además, la ubicación de paraderos como 250B00, 250A00, 241B00, 253A00 y 253B00 será ajustada para adaptarse a los nuevos recorridos, desplazándose hacia tramos de la carrera 17, calle 22 y avenidas aledañas. Este mismo esquema aplicará a rutas como A324, A501, 621, K324, G501 y A151, detallando cada ubicación de paradero correspondiente, siempre garantizando la cercanía y el acceso para los usuarios habituales de cada línea.

Para los peatones, el PMT prevé senderos peatonales acondicionados al sur de la intersección entre avenida Caracas y avenida calle 19, con presencia de auxiliares de tránsito para guiar el flujo. Así, pese a las obras y el cierre total de la vía durante las noches, tanto conductores, como pasajeros y caminantes, contarán con opciones definidas y señalizadas para asegurar una movilidad segura y fluida en uno de los puntos neurálgicos de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas del SITP que tendrán cambios en sus recorridos por las obras del Metro de Bogotá?

La ejecución del cierre en la avenida calle 19 por avenida Caracas trae modificaciones para numerosas rutas del SITP, entre las que se destacan 97, L519, 99, L325, A704, L602, 143, A336, C1, A153, A127, A535, L304, 120, K307, 7, L422, así como A324, A501, K325, H602, C153, C127, K336, G519, H704, G535, D218, K304, F422, 621, K324, G501 y A151. Estas rutas modificarán sus trayectos y paraderos siguiendo el Plan de Manejo de Tránsito dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo funcionarán las alternativas para peatones durante el cierre de la avenida calle 19 por obras del Metro?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, los peatones que necesiten cruzar la avenida Caracas durante el cierre podrán hacerlo a través de un sendero peatonal que será adecuadamente señalizado al sur de la intersección con la avenida calle 19. Además, contarán con el apoyo de auxiliares de tránsito para guiar el flujo y garantizar la seguridad en la zona de mayor afectación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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