Por: Portal Bogotá

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La Bienal Internacional de Arte y Ciudad regresará a Bogotá en septiembre de 2027, tras el éxito alcanzado en la edición de 2025 cuando más de tres millones de personas participaron y se reavivó el sentido de orgullo de los bogotanos por su ciudad. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, esta segunda edición reafirma la apuesta de la capital colombiana por reconocerse como un epicentro de cultura, desarrollo social y proyección internacional.

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El evento, identificado como BOG27, se enmarca dentro de los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 ‘Bogotá Camina Segura’, el cual reconoce la cultura como motor estratégico de transformación social y territorial. Esta ambiciosa bienal apunta a posicionar a Bogotá como lugar clave para grandes espectáculos internacionales y el diálogo entre distintas formas de arte y ciudad. São Paulo, Brasil, será la ciudad invitada de honor, reforzando el intercambio artístico y cultural de la región.

La estructura curatorial de la BOG27 ha sido cuidadosamente conformada con figuras destacadas a nivel nacional e internacional. Encabezan Magalí Arriola, escritora y curadora mexicana, y José Esparza Chong Cuy, curador y arquitecto mexicano, ambos con experiencias relevantes en bienales internacionales. Juan Ricardo Rincón Gaviria dirige la bienal y es reconocido por su labor al frente de espacios de arte y tecnología. Completan el comité María Paula Bastidas y Juliana Steiner Fraser como curadoras asociadas, y Elkin Rubiano, académico colombiano experto en teoría estética y la relación entre arte y espacio público. El comité evaluará, conceptualizará y ejecutará los proyectos artísticos en todas sus fases.

En un esfuerzo por fortalecer la escena local y promover la participación, desde el 15 de julio están abiertas cuatro convocatorias que repartirán mil millones de pesos colombianos entre artistas, curadores, colectivos y agentes culturales de Bogotá. Las categorías incluyen BOG27 Bogotá inédita (proyectos de nuevas miradas sobre la ciudad), intervenciones barriales (instalaciones de alto impacto territorial), instalación efímera in situ (obras específicas para diferentes espacios públicos) y curadurías independientes (exposiciones inéditas alineadas con el eje conceptual de la bienal). Los plazos para postularse varían entre agosto y octubre de 2026, y los incentivos económicos buscan impulsar la creación artística y la circulación de expresiones culturales.

Con estos esfuerzos, la Bienal Internacional de Arte y Ciudad reafirma el compromiso de Bogotá por convertirse en un nodo internacional de arte contemporáneo y dinamizar su vida cultural con la activa participación de sus habitantes.

¿Cuáles son las convocatorias de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG27 en Bogotá?

La bienal BOG27 abrió cuatro convocatorias principales. Estas son: Bogotá inédita (para iniciativas artísticas nuevas sobre la ciudad), intervenciones barriales (propuestas de alto impacto en barrios), instalación efímera in situ (obras pensadas específicamente para parques y sitios emblemáticos) y curadurías independientes (exposiciones inéditas orientadas al eje conceptual del evento). Cada una tiene diferentes incentivos económicos y fechas de cierre entre agosto y octubre de 2026.

¿Qué es un comité curatorial y cuál es su función en la Bienal BOG27?

El comité curatorial es un grupo de expertos encargados de diseñar el enfoque conceptual del evento, acompañar y evaluar los proyectos artísticos y asegurar la calidad de los contenidos presentados. En la BOG27, está compuesto por curadores, arquitectos, académicos y gestores culturales reconocidos, quienes seleccionan las obras y acompañan los procesos desde la idea hasta su exhibición pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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