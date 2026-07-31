Por: Portal Bogotá

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Durante agosto, la Alcaldía Mayor de Bogotá lleva adelante una agenda especial para celebrar el Mes del Espacio Público. Esta iniciativa, enmarcada en la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, busca fortalecer la cultura ciudadana y promover el uso responsable de los espacios compartidos. Según información oficial de la alcaldía, este mes representa una invitación a la ciudadanía a relacionarse de manera diferente con la ciudad, valorando aspectos como patrimonio, naturaleza, cultura, participación comunitaria y convivencia.

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Las actividades, planeadas por la administración distrital y coordinadas con la Defensoría del Espacio Público (DADEP), se harán en diversas localidades de la capital como Santa Fe, Suba, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Chapinero. El cronograma incluye experiencias participativas tanto para niños como para adultos. Destaca el voluntariado ‘¡A la Calle!’ el 1 de agosto, una jornada enfocada en la recuperación y revitalización de la calle 26 con carrera 7, en la localidad de Santa Fe. Esta acción reunirá a la comunidad, entidades distritales y organizaciones, mostrando cómo la unión de esfuerzos puede transformar el entorno urbano.

El mes estará marcado también por recorridos para explorar la historia y las dinámicas del espacio público, caminatas guiadas, actividades culturales y espacios para el diálogo ciudadano sobre derechos como el de las mujeres a habitar la ciudad en igualdad. Encuentros académicos y talleres de co-creación completan una programación que busca promover la protección y aprovechamiento del espacio público, así como el respeto y la convivencia en entornos urbanos y ambientales.

Lucía Bastidas Ubaté, directora del DADEP, enfatizó que el Mes del Espacio Público va más allá de una celebración: "Trabajamos para que Bogotá tenga más y mejor espacio público, pero también para que la ciudadanía lo viva, lo cuide y lo haga suyo”. Destacó que estos lugares son esenciales para la convivencia, la actividad física, la cultura y la naturaleza. Resaltó, además, que su protección "es una tarea que nos corresponde a todos", y subrayó los esfuerzos continuos de la alcaldía en la recuperación y revitalización de estos espacios, además de ofrecer herramientas para su aprovechamiento legal y ordenado.

Con estas actividades, la administración busca reafirmar el espacio público como un bien común fundamental para fortalecer la convivencia, impulsar el encuentro ciudadano y mejorar la calidad de vida. La invitación está abierta para que los habitantes de Bogotá participen en las jornadas inscritas en www.dadep.gov.co/mes-del-espacio-publico.

¿Qué actividades se realizarán en el Mes del Espacio Público en Bogotá?

Las actividades programadas para el Mes del Espacio Público en Bogotá incluyen jornadas de voluntariado, recorridos históricos, caminatas por parques y humedales, talleres de co-creación, eventos culturales y foros de diálogo sobre temas como el derecho de las mujeres a habitar la ciudad. Se hacen en diferentes puntos de la ciudad y están pensadas para ampliar la participación ciudadana en el cuidado y uso responsable de estos espacios.

¿Por qué es importante el Mes del Espacio Público para la convivencia en Bogotá?

El Mes del Espacio Público, según la Defensoría del Espacio Público (DADEP), resalta el valor de los espacios compartidos como plataformas para la convivencia, el intercambio cultural y actividades que mejoran la calidad de vida. La protección y aprovechamiento de estos entornos urbanos es una tarea de todos y su promoción busca fomentar sentido de pertenencia, respeto y encuentro entre los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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