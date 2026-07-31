Por: El Espectador

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El Festival de Verano, en su edición número 29, se presenta este año como la principal iniciativa del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para conmemorar el aniversario 488 de Bogotá. De acuerdo con la información oficial, la celebración arrancó el viernes 31 de julio y contará con un mes completo de actividades gratuitas que llegarán a las 20 localidades de la capital. El objetivo es claro: ofrecer espacios de deporte, cultura y entretenimiento para todas las edades, transformando la ciudad en un escenario lleno de vida y diversidad durante agosto.

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La programación destaca por su variedad, con más de 60 eventos de deportes, recreación, cultura y actividad física, que incluyen competencias nacionales e internacionales, conciertos, ferias, y experiencias familiares. México se suma este año como país invitado de honor, trayendo consigo propuestas gastronómicas, musicales y tradicionales propias de su cultura. Según declaró el director del IDRD, Daniel García Cañón, la meta es que Bogotá se convierta nuevamente en un gran escenario de encuentro y celebración para la ciudadanía, resaltando que todas las actividades buscan incentivar el uso del espacio público y la convivencia.

El primer fin de semana del festival se caracteriza por un cargado cronograma: inicia con la Parada Nacional del Circuito Sudamericano de Voleibol Playa, que se celebrará hasta el 2 de agosto en el Parque Recreodeportivo El Salitre y el Complejo Acuático. Además, ese mismo viernes, se dará inicio al Torneo Festival de Verano de Natación Carreras y una caminata nocturna en la Plaza Cultural La Santamaría. El sábado 1 de agosto tendrá como principal atractivo el Conciertazo de Verano en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar, con ingreso libre para mayores de 14 años y una nómina de artistas confirmados que incluye agrupaciones como Calibre 50, Luister La Voz, Proyecto A, Jhon Onofre y músicos sorpresa.

Las actividades continúan el domingo 2 de agosto con la competencia Red Bull Moto Urbano en la calle 85, donde 16 pilotos enfrentarán obstáculos en un exigente circuito de hard enduro, así como el Bogotá Góspel y el Festival de Porrismo en el Palacio de los Deportes, que agrupará a cerca de 120 equipos. Para el público infantil, se realizará el Chiquifondo de Verano dedicado a niños y niñas con circuitos recreativos y bicicletas de impulso.

La agenda del festival se mantendrá activa durante todo agosto, con eventos como la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá, la Lunada de Verano y el Récord en Patines: Tren Humano, abarcando espacios emblemáticos como el Parque Simón Bolívar, la Plaza Cultural La Santamaría y más. Para conocer detalles o ajustes en la programación, el IDRD invita a informarse por su sitio web, redes sociales y la aplicación Vive IDRD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación del Festival de Verano en Bogotá y dónde se realizan los principales eventos?

La programación del Festival de Verano ofrece más de 60 actividades deportivas, culturales y recreativas durante agosto. Los principales escenarios son el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Parque Recreodeportivo El Salitre, el Complejo Acuático, el sendero de Monserrate, la Plaza Cultural La Santamaría y la calle 85, entre otros, según datos brindados por el IDRD.

¿Cómo consultar la agenda y posibles novedades del Festival de Verano organizado por el IDRD?

Las personas interesadas en la programación, horarios y recomendaciones para cada evento del Festival de Verano pueden acceder a la página oficial del IDRD, consultar sus redes sociales y descargar la aplicación Vive IDRD, donde encontrarán información actualizada y notificaciones sobre cualquier cambio en la agenda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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