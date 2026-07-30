El servicio de agua en Bogotá entra en una nueva etapa de modernización con el ambicioso plan que puso en marcha la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), enfocado en la renovación gradual de los medidores para optimizar la precisión en el consumo y garantizar una facturación mucho más confiable. Según explicó la gerente de la entidad, Natasha Avendaño, este programa contempla en su fase inicial la intervención de 319.000 medidores de los cerca de 2,5 millones que existen en la ciudad, priorizando aquellos equipos que ya presentan fallas o un desgaste considerable por el paso del tiempo.

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La ejecución de este programa comenzó con un plan piloto que abarca 11.000 equipos distribuidos en las localidades de Usaquén, Suba y Chapinero, zonas donde los usuarios ya han comenzado a recibir las comunicaciones oficiales y las primeras visitas técnicas. Estudios técnicos de la compañía revelaron que el 82,7 por ciento de los medidores instalados en la capital requieren actualización urgente, ya que el paso de los años afecta la exactitud de las mediciones y provoca fenómenos de submedición, lo que significa que una parte importante del consumo real no queda registrada adecuadamente.

La gerencia fue enfática en señalar que el reemplazo es de carácter obligatorio para quienes reciban la notificación oficial, amparados en el artículo 144 de la Ley 142, que faculta a la empresa para hacer la renovación por obsolescencia, edad del equipo o por detectarse algún tipo de alteración. El proceso completo se realiza de manera organizada e incluye el envío previo de una comunicación al usuario, una visita técnica de verificación para evaluar las condiciones de instalación, la programación del cambio con información detallada sobre costos y procedimientos, la instalación propiamente dicha por parte de personal autorizado, las pruebas de funcionamiento para validar la correcta medición y la firma formal del acta correspondiente. La EAAB reiteró que ningún funcionario está autorizado para recibir dinero en efectivo y que todos los cobros se realizarán exclusivamente a través de la factura del servicio.

El programa contempla la implementación de tres tipos de tecnologías con precios diferenciados según las características de los equipos. Por un lado, se encuentran los medidores volumétricos, destinados principalmente a los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, los cuales tienen un costo aproximado que parte desde los 230.000 pesos dependiendo del diámetro. Por otro lado, los medidores ultrasónicos y electromagnéticos están dirigidos a los usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores no residenciales, con precios que arrancan desde los 600.000 pesos de acuerdo con sus especificaciones técnicas y su capacidad de transmisión remota de datos.

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Estas diferencias de precio obedecen al tipo de tecnología incorporada, precisando que los modelos volumétricos y electromagnéticos son importados desde Alemania y los ultrasónicos desde China, tras superar rigurosas pruebas de resistencia y calidad. Debido a que el medidor hace parte de la instalación domiciliaria y es propiedad legal del usuario, este debe asumir el costo del nuevo aparato, el cual podrá pagarse de contado o financiarse cómodamente a través de la factura del servicio con plazos de hasta 36 meses, según las condiciones particulares de cada hogar.

Este despliegue representa el primer programa masivo de renovación en las últimas décadas en la capital e integra el pilar de gestión de pérdidas de la estrategia de seguridad hídrica. Adicionalmente, la EAAB anunció un programa piloto para instalar medidores totalizadores gratuitos en conjuntos residenciales y propiedades horizontales seleccionadas, con el fin de detectar fugas en las zonas comunes y optimizar la gestión del recurso hídrico en la ciudad.

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