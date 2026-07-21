Un experimento liderado por el microbiólogo bogotano Alejandro Moscoso puso bajo revisión agua de la llave, hervida, de botellón y tratada con distintos sistemas domésticos.

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Moscoso, conocido en redes sociales como @alejo.macro, llevó muestras a los laboratorios de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes para revisar aspectos como turbiedad, color, pH, cloro residual, hierro y presencia de microorganismos. La comparación tomó como referencia los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007.

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Experimento comparó agua hervida, filtrada y de la llave

El resultado que más llamó la atención fue el desempeño del filtro de cerámica, pues presentó la menor cantidad de partículas suspendidas en la prueba de turbiedad. Este indicador permite conocer qué tan limpia luce el agua y qué elementos permanecen en ella después del tratamiento.

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El agua hervida no obtuvo el mejor resultado en ese aspecto. Moscoso señaló que el proceso de ebullición puede concentrar algunos minerales debido a la evaporación del líquido, lo que puede favorecer la aparición de pequeñas partículas. Además, el recipiente usado para hervir también podría influir en el resultado final.

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Sobre el agua de la llave, que fue la muestra con mayor presencia de cloro residual, el análisis del microbiólogo expuso que no representa un problema, ya que el cloro es utilizado en los sistemas públicos de potabilización para mantener el agua protegida durante su recorrido por las tuberías.

La concentración encontrada en el agua del acueducto estuvo dentro de los límites permitidos por la normativa colombiana y las recomendaciones internacionales. El investigador explicó que este componente cumple una función importante para evitar la proliferación de microorganismos.

Otras pruebas también dejaron resultados favorables para todas las muestras. En el caso del hierro, ninguna superó los valores establecidos por la regulación colombiana, mientras que el pH se mantuvo dentro de los rangos aceptados para agua potable. La única diferencia destacada apareció en el agua hervida, que presentó una variación hacia una mayor alcalinidad.

El experimento no buscaba determinar si un método era completamente seguro frente a otro, sino comparar características físicas y químicas de distintas opciones de consumo. Sin embargo, los resultados mostraron que el filtro de cerámica tuvo el comportamiento más destacado entre las alternativas evaluadas.

Así las cosas, hervir el agua no necesariamente mejora todos los indicadores de calidad y que los sistemas de filtración pueden ofrecer buenos resultados dependiendo de su tecnología y mantenimiento. La recomendación final depende de las condiciones del agua y del uso adecuado de cada método.

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