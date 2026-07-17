El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta del producto “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía”, de la marca Fibra Plan, luego de detectar que utiliza un registro sanitario falso y que se promociona con supuestos beneficios para la salud que no cuentan con autorización.

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Según informó el Invima, el producto presenta el registro sanitario RSA 19320410, un número que, tras las verificaciones de la entidad de salubridad, nunca ha sido otorgado oficialmente. La situación salió a la luz después de una denuncia y de las labores de inspección y vigilancia adelantadas por el instituto.

La entidad explicó que, durante las revisiones, encontró que este alimento es ofrecido al público con afirmaciones que podrían inducir a error a los consumidores. Entre ellas, se asegura que ayuda a eliminar grasa corporal, favorece la pérdida de peso, fortalece el sistema inmunológico y contribuye a disminuir el colesterol, los triglicéridos y los niveles de glucosa en sangre. Incluso, se le atribuyen efectos para aliviar la gastritis, pese a que ninguna de esas propiedades tiene autorización sanitaria.

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“Evidenció que el producto incumple la normatividad sanitaria vigente y es promocionado con declaraciones engañosas sobre supuestos beneficios para la salud”, dijo el Invima a través de un comunicado.

¡Alerta Sanitaria!

El Invima informa sobre la comercialización fraudulenta del producto “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía” (marca Fibra Plan).

Este producto utiliza un registro sanitario falso (RSA 19320410) y promete beneficios para la salud sin respaldo ni autorización. pic.twitter.com/uX90dDXExA — Invima (@invimacolombia) July 17, 2026

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El instituto recordó que los alimentos no pueden promocionarse como si tuvieran efectos preventivos, curativos o terapéuticos sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente. De acuerdo con la entidad, este tipo de publicidad puede poner en riesgo la salud de quienes adquieren estos productos confiando en beneficios que no han sido comprobados ni avalados.

Por esa razón, el Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de comprar o consumir la “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía” de la marca Fibra Plan. Además, indicó que las personas que ya la tengan en su poder deberían suspender su consumo y reportar cualquier evento adverso que pudiera estar relacionado con este alimento ante las autoridades competentes.

La entidad de salubridad también insistió en que los consumidores verifiquen siempre la autenticidad de los registros sanitarios por medio de los canales oficiales antes de adquirir alimentos o bebidas. Esa consulta permite confirmar si un producto cuenta con autorización para su comercialización y evita caer en posibles fraudes.

De igual manera, el instituto solicitó a las secretarías de salud de todo el país reforzar las labores de inspección, vigilancia y control con el fin de identificar este producto en el mercado. Asimismo, reiteró a distribuidores y comercializadores que no debe ofrecerse ni venderse, pues podría ser objeto de las medidas sanitarias contempladas en la legislación colombiana.

El Invima señaló que continuará con las acciones de vigilancia para proteger la salud pública y mantener el seguimiento sobre este tipo de casos. La entidad invitó a los ciudadanos a consultar periódicamente las alertas sanitarias publicadas en sus canales oficiales y a confirmar la validez de los registros de los productos antes de comprarlos, como una medida para disminuir el riesgo de adquirir alimentos que incumplen la normativa o que ofrecen promesas sin respaldo sanitario.

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