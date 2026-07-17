Por: VALORA ANALITIK

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Los usuarios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia tendrán nuevas garantías para la entrega de medicamentos, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud estableciera un tiempo máximo de atención en los dispensarios farmacéuticos.

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A través de una circular, la entidad determinó que los gestores farmacéuticos y los puntos de dispensación deberán entregar los medicamentos formulados en un plazo que no supere una hora desde que el usuario inicia el proceso de atención. La medida busca reducir las largas filas, disminuir los tiempos de espera y facilitar el acceso oportuno a los tratamientos prescritos por los profesionales de la salud.

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¿Qué pasará si el dispensario no entrega los medicamentos en una hora?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, esta disposición responde a las constantes quejas presentadas por los afiliados al sistema de salud, quienes han reportado esperas de hasta cinco horas para reclamar los medicamentos ordenados en sus fórmulas médicas.

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Con la implementación de este nuevo lineamiento, la entidad pretende mejorar la oportunidad en la prestación del servicio farmacéutico y garantizar que los pacientes reciban sus tratamientos sin demoras injustificadas, evitando que deban permanecer durante varias horas en los dispensarios.

La circular también establece que, cuando el gestor farmacéutico no pueda realizar la entrega de los medicamentos dentro del plazo máximo de una hora, las EPS y los operadores farmacéuticos deberán activar o fortalecer mecanismos alternativos que aseguren el suministro oportuno de los fármacos.

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Entre las opciones contempladas se encuentra la entrega de medicamentos a domicilio, un mecanismo que cobra especial importancia para adultos mayores, personas con discapacidad o movilidad reducida, pacientes con enfermedades crónicas y usuarios que requieren tratamientos permanentes. Para estos grupos, los desplazamientos frecuentes y las extensas jornadas de espera representan una barrera adicional para acceder a los medicamentos prescritos.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.