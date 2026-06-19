El debate presidencial de cara a la histórica segunda vuelta del próximo 21 de junio ha puesto sobre la mesa una encrucijada vital para millones de colombianos: el futuro del sistema de salud. Con una deuda acumulada que ya alcanza los 25 billones de pesos, un desabastecimiento histórico de medicamentos y la precarización del talento médico, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella proponen soluciones radicalmente opuestas que dividen a los expertos entre el riesgo de la ineficiencia estatal y la viabilidad de la gerencia técnica

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La agenda sanitaria del candidato de izquierda, Iván Cepeda, se fundamenta en una reforma estructural que busca la “estatalización” del servicio mediante la eliminación de la intermediación de las EPS, dándole prioridad al esquema de giro directo hacia hospitales públicos. Sin embargo, este modelo ha despertado severos cuestionamientos entre los analistas económicos y sectoriales por su alta carga ideológica y sus peligros operativos.

El principal riesgo radica en el desestímulo radical a la participación privada. Según advierten los expertos, cerrar la puerta a las inversiones particulares asfixiaría el financiamiento del sistema y el desarrollo de nueva infraestructura.

Adicionalmente, se critica que el enfoque de Cepeda —centrado casi exclusivamente en la salud preventiva y territorializada en zonas rurales — termine creando un peligroso vacío de alta complejidad. Los analistas advierten que, si bien la prevención abarata costos iniciales, la falta de infraestructura física y de especialistas dejaría a las regiones completamente desprotegidas ante crisis sanitarias complejas o picos epidemiológicos severos. Críticos señalan que la propuesta adolece de un aumento innecesario de la burocracia estatal y no responde con claridad a cómo se saldarán las deudas actuales del sector.

En la otra orilla de la contienda, la campaña de la “Patria Milagro” liderada por Abelardo de la Espriella propone un enfoque de choque técnico diseñado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. El diagnóstico de esta campaña apunta a que el sistema, aunque requería ajustes, sufrió un colapso provocado por la actual administración y debe ser tratado con urgencia médica.

La propuesta bandera consiste en un plan de reanimación inmediata con una inyección de 10 billones de pesos durante los primeros 100 días de gobierno, destinados de forma prioritaria a destrabar cirugías, garantizar el suministro de medicamentos represados y saldar las remuneraciones atrasadas de médicos y enfermeras.

“Hay que hacer gerencia pública… uno permite mejorar los resultados y en la medida en que vaya disponiendo los recursos va inyectándole al sistema para tratar de salvar ese sistema”, defendió Restrepo.

A diferencia del plan de Cepeda, el modelo de De la Espriella mantiene las EPS que demuestren eficiencia operativa pero bajo un estricto control de auditorías trimestrales de la UPC y topes máximos a sus costos de administración. El plan se complementa con la creación de un bloque anticorrupción articulado directamente desde la Presidencia junto a la UIAF, la Fiscalía y la Procuraduría para vigilar cada peso público.

Aunque los analistas de la oposición plantean interrogantes sobre el desafío logístico de financiar este plan masivo en un esquema de reducción estatal, el programa de la centroderecha es percibido en el debate como una alternativa pragmática y rigurosa que prioriza la estabilización del paciente —el sistema de salud— antes de forzar reformas ideológicas extremas

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.