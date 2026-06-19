A escasos días de que el país defina en las urnas el nombre del próximo presidente de la República, los micrófonos de las principales emisoras se han convertido en un termómetro de la altísima tensión política que se vive en las calles. El más reciente sacudón de opinión lo protagonizó el reconocido analista y panelista de Blu Radio, Héctor Riveros, quien desató una intensa polémica en vivo al confesar públicamente cuál será su postura frente al tarjetón el próximo domingo, tal y como lo hizo Fajardo. Además, lanzó duras pullas contra el candidato del Pacto Histórico.

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Riveros comenzó su intervención abordando el panorama del voto en blanco, una opción que, según explicó, considera la más acertada para el momento actual que atraviesa el país, aunque lamentó la falta de liderazgo civil para promoverla con mayor fuerza institucional.

“La ley permite inscribir un comité de promotores del voto en blanco, lo financia y le da espacio, pero nadie lo quiso asumir. Yo sí creo que Colombia va a necesitar una organización de la sociedad civil para defenderse de los riesgos de la democracia. Yo voy a votar en blanco y así lo voy a hacer, lamento mucho que nadie organice esa tendencia política”, manifestó el analista durante el debate.

Sin embargo, el punto que encendió las redes sociales y generó debate entre sus compañeros de mesa fue la contundente argumentación de Riveros para cerrarle la puerta a la candidatura oficialista de Iván Cepeda. A pesar de reconocer que en el pasado coincidió con varias de las banderas del actual Ejecutivo, el panelista fue implacable al evaluar la gestión de Gustavo Petro y el impacto que esta tiene sobre la aspiración de Cepeda.

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“Claro que tengo reservas, Cepeda representa un proyecto político que me parece que ha sido muy dañino para Colombia y yo he defendido muchas ideas del Gobierno, pero hay que castigarlo políticamente, es mi opinión. Uno no puede votar por Cepeda cuando lo que dice es hacerle un homenaje a Petro; yo que no voté por él, me siento perjudicado por su mal Gobierno porque él gestionó mal las ideas, las llevó al desastre”, sentenció Riveros de manera tajante.

Con esta declaración, el panelista de Blu Radio se sintoniza con un sector de la opinión pública e intelectuales del país que, sintiéndose defraudados por el rumbo del actual mandato, han decidido quitarle el respaldo al Pacto Histórico. Sus palabras dejan claro que, para una parte considerable del electorado, la votación del próximo domingo no se trata solo de elegir un nombre, sino de pasarle una dura cuenta de cobro en las urnas al proyecto político gobernante.

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