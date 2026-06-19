A solo tres días de que los colombianos acudan a las urnas para definir el rumbo del país en la definitiva segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella sacudió el tablero político al anticipar la que sería su primera gran movida institucional si llega a ganar la Casa de Nariño. En una reveladora entrevista concedida al director de El Tiempo, Andrés Mompotes, el líder del movimiento derechista anunció que su mandato no esperará los ritmos del Legislativo y arrancará con una contundente ofensiva de decretos exprés.

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La estrategia, según explicó el aspirante, busca tomar decisiones inmediatas desde el poder Ejecutivo mientras se teje la coalición de gobierno y se radica la agenda de reformas en el Congreso de la República.

“Mientras armamos la agenda legislativa vamos a suscribir el 7 de agosto 90 decretos. En temas de seguridad, económicos, salud y educación”, afirmó de la Espriella sin titubeos.

Uno de los puntos más álgidos y estructurados de su plan de choque inicial apunta a golpear las finanzas de las estructuras criminales. El candidato insistió en el periódico que la pacificación del territorio nacional pasa obligatoriamente por la destrucción de los cultivos ilícitos, los cuales catalogó como el combustible de todas las expresiones de violencia en Colombia.

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Para recuperar el control institucional, fijó su mirada en las cerca de 330.000 hectáreas de coca registradas en el país. De la Espriella detalló que ejecutará una estrategia multimodal que combinará la fumigación aérea, el uso de drones y la erradicación manual. Sin embargo, de manera sorpresiva, introdujo un matiz clave para evitar choques con el poder judicial: descartó por completo el uso del polémico glifosato.

“Lo vamos a hacer con bioherbicidas, para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional. Seremos respetuosos del ordenamiento jurídico”, aclaró el candidato, buscando blindar legalmente la reactivación de la aspersión desde el aire.

A pesar del agresivo arranque vía decreto, de la Espriella es consciente de que los cambios estructurales a largo plazo requerirán el visto bueno del Capitolio. Por esta razón, señaló que el diseño de los proyectos de ley y reformas definitivas comenzará a estructurarse al minuto siguiente de conocerse los resultados del próximo domingo.

Para esta labor, el candidato delegará un papel protagónico a su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, un técnico de amplio recorrido que aportaría la rigurosidad fiscal y el manejo institucional que requiere la ambiciosa agenda de la centroderecha.

“La agenda legislativa la empezaremos a construir tan pronto salgamos de la elección del próximo domingo. Con el vicepresidente tendremos una semana de trabajo con ese propósito. Lo primero que tenemos que hacer es ganar la Presidencia”, concluyó de la Espriella, dejando claro que el diseño técnico de su eventual administración ya está en marcha.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: