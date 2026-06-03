En la recta final de la campaña de cara a la segunda vuelta presidencial, el candidato a la vicepresidencia de la República, José Manuel Restrepo, reveló en entrevista con Blu Radio los detalles del plan de empalme y reestructuración institucional al cual la campaña de Abelardo de la Espriella ha denominado el “Arca de Noé”. De acuerdo con el exministro y fórmula vicepresidencial, este proyecto define la ruta de entrada a su eventual administración y está compuesto de manera milimétrica por tres compartimentos estratégicos.

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El primer componente del plan está enfocado en la ofensiva normativa y legislativa con la que ingresaría la nueva administración a la Casa de Nariño. “El arca de Noé es el proyecto de entrada al gobierno que tiene tres compartimentos. Proyecto 1: la matriz de decretos, proyectos de ley y actos legislativos que debemos firmar en los primeros días”, explicó Restrepo en los micrófonos de la estación radial, señalando que buscarán implementar cambios estructurales por la vía rápida desde el comienzo del periodo.

El segundo compartimento del “Arca de Noé” apunta a una intervención directa en la burocracia y el funcionamiento de las instituciones públicas del país. El candidato vicepresidencial aseguró que la campaña tiene completamente diseñada la nómina y el organigrama del Ejecutivo. “Proyecto 2: plan de modificación de la estructura organizacional del Estado, ya tengo claro cuáles son los cargos hasta el nivel tercero de las entidades, los perfiles, las juntas directivas y las opciones para cambiar los actores”, detalló.

Finalmente, la estrategia se complementa con la puesta en marcha de las líneas de acción prioritarias de su propuesta política. “Y el tercero es el plan de acción que acabo de señalar”, concluyó Restrepo, dejando claro que el “Arca de Noé” representa la columna vertebral administrativa con la que la dupla De la Espriella-Restrepo busca asumir el control del Estado y modificar la estructura del Gobierno nacional en caso de resultar vencedores en las urnas.

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